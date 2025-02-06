Серия А. Фиорентина - Интер 3:0. Защита победила атаку атакой

Серия А. Возобновленный матч 14-го тура

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер" 3:0

Голы: Раньери 59, Кен 68, 90

Составы к прекращению матча первого декабря на 17-ой минуте :

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Адли, Катальди, Кольпани, Бельтран, Бове, Кен

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Составы к возобновлению матча шестого февраля на 17-ой минуте:

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Понграчич, Раньери, Гозенс (Кольпани 88), Додо, Мандрагора, Ричардсон, Паризи, Бельтран (Катальди 90+1), Кен (Каприни 90+2)

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони (Димарко 69), Думфриз, Фраттези (Асллани 82), Чалханоглу (Барелла 69), Мхитарян (Арнаутович 69), Аугусто (Тареми 82), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Предупреждениe: Кен 69

Главный арбитр: Даниэле Довери

Когда-то считалось, что победа игроков обороны над игроками атаки в двухсторонке на тренировке свидетельствует о правильном развитии команды, а не наоборот. "Фиорентине" пришлось участвовать в такой двухсторонке поневоле. Поскольку прерванный первого декабря из-за потери сознания Эдоардо Бове матч против "Интера" был доигран сегодня. И, согласно регламенту, без зимних новичков.

Таких новичков у "фиалок" набралось немало. Еще больше набралось отпущенных в январе игроков, которые иначе могли бы принимать участие в этом матче. Хватало и травмированных и больных. Потому сегодня в заявку попали лишь 13 полевых игроков первой команды, да и два из них были травмированы. А в стартовом составе пришлось выпускать шестерых защитников вдобавок к двум опорникам.

И именно в такой ситуации, таким составом, удалось победить самого чемпиона. Причем не просто победить, а разгромить. Нанести ему первое поражение в лиге с сентября. Первое гостевое с апреля. Оставить без забитых в лиге на всех полях впервые с апреля. А разгромное поражение "Интер" потерпел в лиге впервые с мая 2019-го года, то есть впервые в каденции Симоне Индзаги.

В чем причина такого провала? В недооценке соперника из-за его кадровых проблем? В отсутствии в стартовом составе миланцев Бареллы и Димарко? Или и вправду в составе и тактике "Фиорентины"? А еще и в неумении "нерадзурри" в этом сезоне играть Топ-матчи? Из восьми в лиге против команд текущей Топ-8 в этом сезоне они выиграли лишь два, вдобавок проиграли Суперкубок.

Первого декабря лучше начала "Фиорентина", выиграв первые 17 минут по ударам по воротам со счетом 3:0. Сегодня с 17-ой минуты, с которой возобновился матч, лучше начал "Интер". Забил, хотя и из офсайда, плотный удар Лаутаро Мартинеса издали отбил Де Хеа. Но вскоре уже Зоммер на инстинкте еле вытащил удар головой Кена в упор, а Додо прорвался к Яну, но пробил неточно.

Второй тайм "Интер" вроде бы начал осадой ворот Де Хеа. Но играл слишком медленно и ничего не создавал. А "Фиорентина" заработала угловой, опорник Мандрагора забросил, а центральный защитник Раньери в падении замкнул. Выбежала в контратаку, правый защитник Додо, игравший правого вингера (левый защитник Паризи играл левого вингера), навесил, и Кен легко замкнул головой.

Ответить на это чемпион ничем не смог. Кроме совершенно бесполезного владения мячом (73 процента в матче, и вправду атака против обороны и атака проиграла) и удара Димарко из центра поля. Де Хеа успел вернуться и взять. Димарко в итоге стал антигероем, отдав ужасный пас назад. Кен перехватил и сразу же пробил издали низом мимо Зоммера. 15-ый гол Мойзе в сезоне в лиге.

Первая победа "Фиорентины" над "Интером" дома в лиге после четырех поражений там от него подряд. Первая с разницей более одного мяча и разгромная над ним на всех полях с 2015-го года. А главное - третья подряд в лиге против всех. Две предыдущие были крайне тяжелыми, со счетом 2:1. А до этого шесть туров не было побед вообще. Но теперь прорвало. Вплоть до выхода на четвертое место.

"Интер" же отыграл худший матч в каденции Индзаги, причем без каких-либо предпосылок к этому. Прервал свои серии без поражений, с забитыми мячами. И упустил шанс выйти на первое место в лиге. Теперь он отстает от "Наполи" на три очка при равенстве матчей. А в понедельник уже будет принимать "Фиорентину" дома, также в лиге. Как отреагирует? Возьмет ли реванш?