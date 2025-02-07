Революция и землетрясение. Итоги зимнего Меркато в Серии А

Зимний Меркато в Серии А вышел одним из наиболее бурных и важных за последние годы. Наибольшим с сезона 2019/20 по тратам на трансферы. "Наполи" вынужден был продать своего лидера. "Рома" усилила состав в обороне и центре поля. "Ювентус" подписал нового лидера атаки и почти всю новую оборону. А "Милан" и "Фиорентина" и вовсе произвели революцию. "Комо" же опередил всех.

Общие тенденции

Итак, Серия А стала второй в мире по тратам на трансферы этой зимой, разумеется, после Английской Премьер-Лиги. Согласно Transfermarkt, команды Высшего дивизиона Италии потратили на трансферы 230.1 миллионов евро - их рекорд пяти последних зимних Меркато. А их убыток от трансферов составил 46.7 миллионов - третью в мире сейчас и вторую ее наибольшую сумму за шесть последних зимних Меркато.

Объективные причины такого активного поведения на поверхности. Не каждый сезон одновременно проваливают "Ювентус", "Милан" и "Рома", не находясь в Топ-5 лиги. Потому они желали усилиться. Желали и их менее статусные конкуренты, видя шанс попасть в зону Лиги Чемпионов. Кроме того, "Аталанта" страдает от травм, "Фиорентина" в ссоре с частью игроков, а некоторые другие заболели или травмированы.

Еще один важный (и как раз необычный) катализатор активности нынешнего Меркато - ссоры главных тренеров с игроками. Причем ссоры часто получались публичными, резонансными. Такие происходили в этом сезоне среди грандов в "Милане", "Ювентусе", "Роме", "Фиорентине", "Наполи". Логично, что большинство игроков по итогам этих ссор покинули клубы.

Также важно отметить появление нового игрока. Новичок лиги "Комо" принадлежит богатым индонезийским бизнесменам и экономить не собирается. Желая стать новой "Пармой" 90-х. В нынешнем Меркато он опередил в Италии всех, выложив на трансферы 49.2 миллиона. "Милан" потратил 48.5, "Ювентус" - 25.2. "Парма" и "Рома" с их американскими владельцами - за ними с 16.5 и 14.8 соответственно.

Впервые с зимнего Меркато-2019/20 более семи команд Серии А потратили более десяти миллионов евро. Тогда еще не было коронавируса.

Во всем мире "Комо" в итоге расположился в этом Меркато по тратам на восьмом месте, "Милан" - на десятом. По убыткам "Комо" пятый в мире, "Милан" - девятый.

При этом все же команды тянули с подписаниями до последнего. "Милан" и "Комо" подписали четырех игроков в последний день, "Рома" и "Фиорентина" - трех. Причина этого ясна и используется не первый год - желание сэкономить каждый евро, а то и вовсе заставить не продать, а отдать в аренду. И ведь это работает. В итоге набралось много очень важных аренд. Что также происходит постоянно.

Победители Меркато

Победителем Меркато все объявили "Милан". Говоря о "революции", "землетрясении". Впрочем, такая активность "россонери" понятна, учитывая лишь восьмое место в Серии А, приход нового тренера в декабре (Сержиу Консейсау), еще и играющего в разный с предшественником футбол. А также ссоры Консейсау с игроками. По сути, некоторых из них изгнали из клуба. И хотели изгнать еще нескольких.

Давиде Калабрия после стычки с Консейсау в слезах покинул родной клуб. Исмаэль Беннасер после стычки с тренером ушел. Альваро Мората ушел всего через полгода после прихода и, говорят, также из-за проблем с тренером. Ушел и Окафор. А пришли бомбардир "Фейеноорда" Сантьяго Хименес, легенда "Манчестер Сити" Кайл Уокер, вечно перспективный друг детства одного из сыновей Консейсау Жоау Феликс.

Эти трое пришли регулярно играть в стартовом составе. Уокер уже там играет, Хименес и Феликс сделали гол уже в первом матче. Хименес, купленный за 32 миллиона, и вовсе способен решить проблему центрфорварда на многие годы и, тем самым, стать историческим трансфером. Кроме этого, усилена скамья запасных юрким вингером Соттилом из "Фиорентины" и талантливым опорником Бондо из "Монцы".

На второе место следует поставить "Фиорентину". Она также отправила игрока, ссорившегося с тренером (Бираги), отправила и запасных Кварту, Иконе, Кайоде, Куаме, Кристенсена, Соттила. Потеряла Бове из-за болезни. А взяла сильного защитника Мари, игрока молодежной сборной Италии Ндура, игроков национальной очень голодных к футболу Фолоруншо, Дзаньоло и Фаджоли.

Изменения настолько велики, что вчера на перенесенный матч лиги против "Интера", в котором было запрещено играть зимним новичкам, она сумела заявить лишь 13 полевых игроков первой команды.

Разумеется, этим "голодным" нужно время для набора формы. Они мало играли в этом сезоне. Дзаньоло и Фаджоли - и вовсе проблемные персоны, которые могут не только не помочь, а и навредить. Но способны и втащить команду в Лигу Чемпионов.

"Рома" усилила оборону и центр поля. Скорее игроками ротации, чем лидерами, но Нельссон из "Галатасарая", Ренш из "Аякса", Салах-Эддине из "Твенте" - интересные дополнения. А опорник Гурна-Дуат из "Зальцбурга" - как раз сильный кандидат на стартовый состав. Проблема последних трех - в молодости. Кроме того, нет усиления в атаке, а ведь Артем Довбик и Эльдор Шомуродов страдают.

Эрмосо, Даль, Залевски и Ле Фе ушли. Они играли очень мало. Произошла смена второго вратаря - Голлини вместо Райана.

"Ювентус" из-за травм, плохого летнего Меркато и ссор с тренером остался без обороны - Бремер, Кабал, Калулу травмированы, Данило, капитан, изгнан. Заменят ли их как следует Вейга из "Челси", Келли из "Ньюкасла" (аренды) и Кошта из "Гимараеша" (куплен за 13 миллионов)? Опыта игры в таких командах им жутко не хватает. И не усилен центр поля, где ушел Фаджоли.

Наиболее важный трансфер "Юве" - аренда форварда Коло Муани у "Пари Сен-Жермен".

Он уже забил трижды в двух матчах, выглядит в разы свежее мороженого Влаховича. А Тьяго Мотта еще и заявляет, что они способны играть вместе.

В плюсе для "Юве" - заработок на продажах своих воспитанников. В последние два Меркато вместе с Фаджоли на таких заработаны более ста миллионов евро.

Другие команды Топ-9

"Наполи" бушевал еще с лета вокруг Хвичи Кварацхелии, и в середине января Антонио Конте пришлось признать поражение и разочарование. Он думал, что удержит игрока, но на самом деле все шло к уходу. Тем более, что спортивный директор Джованни Манна заявлял, что окружение грузина практически шантажировало клуб. В такой ситуации продажа за 70 миллионов евро - очень хорошая сделка.

Проблема в том, что никто не был куплен на замену. Хотя клуб предлагал большие деньги за Гарначо и Адейеми. В итоге пришел лишь Окафор, но это на скамейку. Как и опорник Биллинг. Неудивительно, что Неаполь крайне недоволен, и прежде всего - Конте. Провал зимнего Меркато может стоить Скудетто.

Главный соперник в борьбе за Скудетто - "Интер" - также не отличился. Взяв лишь латераля Залевски у "Ромы", отпустив глухих запасных Раду, Паласиоса и Бьюкенена. Хотел освежить линию атаки, но Арнаутович отказался уходить. Не освежил и центр обороны с ветеранами Де Фраем и Ачерби. Впрочем, его состав все равно силен. Да и Залевски уже отдал ассист в дерби.

Спала и третья команда лиги "Аталанта". Проспала очередные тяжелые травмы Скамакки и Скальвини в конце января и осталась с одним центрфорвардом и острым дефицитом в центре обороны. Купила Даниэля Мальдини. Он способен добавить вариативности в атаке. Но он всего лишь заменил Дзаньоло. А Пош из "Болоньи" гораздо больше правый защитник, чем центральный.

"Лацио" восполнил острый дефицит в центре поля, заплатив 15 миллионов евро "Вероне" за таланта Белахьяна. Для Клаудио Лотито это уже большие расходы. Заметный дефицит атакующих полузащитников и в центре обороны заполнен Арионом Ибрагимовичем, ничего не показавшим в предыдущем сезоне в "Фрозиноне", и Провстгором из Дании. Реальные ли это усиления?

"Болонья" также искала атакующих полузащитников, конкретно торговала Чауну у "Лацио". При этом Геннадия Синчука отправила в "Монреаль", отпустила и игравших за нее Карлссона и Урбански, а взяла вингера из Серии Б. Калабрия пришел на и без того сильную позицию правого защитника. А в центре обороны скамейка не укреплена.

Остальные

Приятно удивил "Торино". Он взял Бираги в оборону, выиграл борьбу за таланта Касадеи у "Лацио" и выкупил его у "Челси" за 13 миллионов, взял бывшего игрока "Наполи" Элмаса. Оба и для баланса, и для голов. Разве что центр обороны и центр атаки хотелось бы укрепить. Новый форвард - Салама из "Реймса" - очень неопытен.

Количеством "Комо", несомненно, взял. А качеством? Дувикас и Диао - очень интересные атакеры из Ла Лиги, Какере еще недавно считался большим талантом во Франции, Бютез - опытный вратарь. Валле играл с "Селтиком" в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Войвода и Иконе - опытные игроки в Серии А. Может, даже удастся оживить Деле Алли?

"Парма", "Лечче", "Верона", как всегда, много меняли. Но ясно, что брали не звезд. Может сработать, может - нет. "Дженоа" как раз взяла мало, но солидные имена - Максвелл Корне, Жан Онана. Как и "Кальяри" - вратарь Каприле, хавбек Коман. "Удинезе" взял хорошего защитника - Соле из "Зальцбурга". Хотя он уже успел набрать и ассист, и удаление.

"Монца" набрала новых игроков и в аренду у грандов, и из слабых лиг. Еще и заработала 24 миллиона на Мари, Мальдини, Бондо, Джуриче. Но ведь речь о главных звездах команды. Значит, она смирилась с 20-ым местом в лиге, с вылетом?

"Венеция" также смирилась, раз продала лидера своей атаки и любимца болельщиков Похьянпало за 4.75 миллиона? Вместо него она набрала далеко не лучших игроков из Чехии, Швейцарии, аутсайдеров Топ-лиг. А получившего травму одного из лучших вратарей лиги Филипа Станковича заменила давно забытым в "Интере" Раду.

Падающий "Эмполи" взял лишь вратаря Сильвестри и атакера Куаме. Уже рад тому, что еле удержал своих звезд - Гогличидзе, Исмаили, Фаццини - от лап Топ-клубов.

"Лечче" следует отметить за продажу Патрика Доргу "Манчестер Юнайтед" - наибольшую в своей истории. Купили его в свое время в Дании за 220 тысяч, а теперь продали за 30 миллионов плюс бонусы. Юношеский Чемпион Италии-2023 (а Доргу играл в той команде) умеет растить игроков.

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