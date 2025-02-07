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Нерадзурри давно не получали такое наказание. Фиорентина – Интер 3:0. Обзор матча
Ожидалось, что фиалки дадут бой, но не настолько
Фото: Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Змеи" провели первый тайм неудачно. Уже на 17-й минуте пришлось произвести 2 замены, а чуть позже отменили гол Карлоса Аугусто из-за офсайда. Но после перерыва ломбардийцев ждал настоящий ужас. Тосканцы деклассировали соперника, который, несмотря на уверенный контроль мяча (72%), у собственных ворот рассыпался.
"Лилии" поднимаются на 4-ю строчку (42 балла). Миланский клуб – второй (51 очко). Уже 10 февраля подопечные Индзаги могут взять реванш в очном поединке на "Джузеппе Меацца".
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Смотрите обзор доигрывания матча 14 тура Серии А
Флоренция. Стадио Артемио Франки
Голы: Раньери, 59, Кин, 68, 89
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