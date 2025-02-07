Осужденный экс-форвард Монако может продолжить карьеру в Италии

Виссам Бен Йеддер оказался в сложном положении, ведь осенью прошлого года он был приговорен к двум годам тюремного заключения условно за сексуальное насилие в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на это, Бен Йеддер остается нападающим, который оставил след в Лиге 1 за последние годы. Некоторые клубы, нуждающиеся в усилении в атаке, рассматривают возможность дать ему шанс.

Во время зимнего трансферного окна "Монпелье" не стал доводить переговоры до конца, так что будущее француза все еще остается неопределенным.

Однако, как сообщает Foot Mercato, недавно к нему проявила интерес "Венеция". Этот неожиданный вариант может стать для Бен Йеддера идеальным выходом из ситуации, тем более что итальянские клубы имеют право подписывать свободных агентов до 25 февраля.

Напомним, что 34-летний нападающий на протяжении карьеры выступал за "Монако", "Севилью" и "Тулузу".