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Тренер Интера – о 0:3 от Фиорентины: Мы заслужили поражение. Оно нам пойдет на пользу
Оправданий нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своих подопечных в матче 14-го тура чемпионата Италии.
“Мы заслужили поражение, поздравляем “Фиорентину”. Не нужно устраивать драмы, поражение нам пойдет на пользу. В первую очередь, я несу ответственность. Я не хочу ни алиби, ни оправданий, ни усталости: в первом тайме мы играли плохо, а во втором еще хуже.
С этого поражения мы снова начнем сильнее, чем раньше. Небольшой выбор у нас в атаке? Я доволен тем, что имею в наличии. Арнаутович растет, Корреа травмирован, а у Тареми проблемы. В каждом соревновании все еще многое поставлено на кон”, – сказал Индзаги.
Это было первое поражение "Интера" в Серии А с сентябр
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