Тренер Интера – о 0:3 от Фиорентины: Мы заслужили поражение. Оно нам пойдет на пользу

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своих подопечных в матче 14-го тура чемпионата Италии.

“Мы заслужили поражение, поздравляем “Фиорентину”. Не нужно устраивать драмы, поражение нам пойдет на пользу. В первую очередь, я несу ответственность. Я не хочу ни алиби, ни оправданий, ни усталости: в первом тайме мы играли плохо, а во втором еще хуже.

С этого поражения мы снова начнем сильнее, чем раньше. Небольшой выбор у нас в атаке? Я доволен тем, что имею в наличии. Арнаутович растет, Корреа травмирован, а у Тареми проблемы. В каждом соревновании все еще многое поставлено на кон”, – сказал Индзаги.