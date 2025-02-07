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Тренер Интера – о 0:3 от Фиорентины: Мы заслужили поражение. Оно нам пойдет на пользу

Италия

Оправданий нет

Тренер Интера – о 0:3 от Фиорентины: Мы заслужили поражение. Оно нам пойдет на пользу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своих подопечных в матче 14-го тура чемпионата Италии.

“Мы заслужили поражение, поздравляем “Фиорентину”. Не нужно устраивать драмы, поражение нам пойдет на пользу. В первую очередь, я несу ответственность. Я не хочу ни алиби, ни оправданий, ни усталости: в первом тайме мы играли плохо, а во втором еще хуже.

С этого поражения мы снова начнем сильнее, чем раньше. Небольшой выбор у нас в атаке? Я доволен тем, что имею в наличии. Арнаутович растет, Корреа травмирован, а у Тареми проблемы. В каждом соревновании все еще многое поставлено на кон”, – сказал Индзаги.

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Это было первое поражение "Интера" в Серии А с сентябр

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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
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