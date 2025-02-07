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Чемпион мира в составе сборной Аргентины близок к продлению контракта с Ромой

Италия

Опытный хавбек может остаться в Италии

Чемпион мира в составе сборной Аргентины близок к продлению контракта с Ромой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ромы" близок к продлению контракта с клубом.

Как сообщил журналист Николо Скира, 30-летний Леандро Паредес близок к тому, чтобы остаться в римском клубе. Руководство «волков» может в ближайшее время воспользоваться опцией автоматического продления контракта с аргентинским игроком до 2026 года. В клубе хотят сохранить опытного футболиста.

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Также известно, что аргентинский "Бока Хуниорс" и бразильский "Сантос" все еще проявляют интерес к Леандро Паредесу и попытаются его подписать.

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Добавим, что в нынешнем сезоне Леандро Паредес провел 21 матч за "Рому" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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