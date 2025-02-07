Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан хочет оформить постоянный трансфер Жоау Феликса
Клуб будет работать над этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" планирует оформить постоянный трансфер зимнего новичка Жоау Феликса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Португалец официально присоединился к команде 3 февраля. Он перешел из “Челси” на правах аренды до конца сезона без права выкупа.
Сразу же в первом матче Феликс забил гол за "Милан". В поединке 1/4 финала против “Ромы” он отметился третьим голом россонери через 12 минут после выхода на замену.
В том числе и этот матч добавил уверенности руководству "Милана" по поводу предстоящего трансфера игрока на полноценной основе. Для этого итальянскому клубу нужно будет с нуля начать переговоры с “Челси”.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Милан" хочет договориться о еще одной аренде, однако на целый сезон. Также у нее теперь планируется включить опцию выкупа. В общем, такой шаг может обойтись "россонери" в 8-10 млн евро за аренду и 30-35 млн евро за трансфер.
Контракт Феликса с "Челси" действует до лета 2031 года. В августе 2024 года "пенсионеры" выкупили его у "Атлетико" за 52 млн евро.
Популярное сейчас
- Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом
- Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки, - Источник
- Не только Дячук. Шовковский заблокировал аренду еще одного подопечного
- Клуб Серии А сделал предложение Коваленко, - источник
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо