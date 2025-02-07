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Милан хочет оформить постоянный трансфер Жоау Феликса

Италия

Клуб будет работать над этим летом

Милан хочет оформить постоянный трансфер Жоау Феликса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" планирует оформить постоянный трансфер зимнего новичка Жоау Феликса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португалец официально присоединился к команде 3 февраля. Он перешел из “Челси” на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

Сразу же в первом матче Феликс забил гол за "Милан". В поединке 1/4 финала против “Ромы” он отметился третьим голом россонери через 12 минут после выхода на замену.

В том числе и этот матч добавил уверенности руководству "Милана" по поводу предстоящего трансфера игрока на полноценной основе. Для этого итальянскому клубу нужно будет с нуля начать переговоры с “Челси”.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Милан" хочет договориться о еще одной аренде, однако на целый сезон. Также у нее теперь планируется включить опцию выкупа. В общем, такой шаг может обойтись "россонери" в 8-10 млн евро за аренду и 30-35 млн евро за трансфер.

Контракт Феликса с "Челси" действует до лета 2031 года. В августе 2024 года "пенсионеры" выкупили его у "Атлетико" за 52 млн евро.

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Челси (Лондон) Милан Жоау Феликс
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Максим Кучер
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