Милан хочет оформить постоянный трансфер Жоау Феликса

"Милан" планирует оформить постоянный трансфер зимнего новичка Жоау Феликса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португалец официально присоединился к команде 3 февраля. Он перешел из “Челси” на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

Сразу же в первом матче Феликс забил гол за "Милан". В поединке 1/4 финала против “Ромы” он отметился третьим голом россонери через 12 минут после выхода на замену.

В том числе и этот матч добавил уверенности руководству "Милана" по поводу предстоящего трансфера игрока на полноценной основе. Для этого итальянскому клубу нужно будет с нуля начать переговоры с “Челси”.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Милан" хочет договориться о еще одной аренде, однако на целый сезон. Также у нее теперь планируется включить опцию выкупа. В общем, такой шаг может обойтись "россонери" в 8-10 млн евро за аренду и 30-35 млн евро за трансфер.

Контракт Феликса с "Челси" действует до лета 2031 года. В августе 2024 года "пенсионеры" выкупили его у "Атлетико" за 52 млн евро.