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Раньери объяснил, почему два лидера Ромы пропустят следующий матч команды в Серии А
Таково решение наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о кадровых потерях команды на следующий матч в чемпионате против "Венеции".
“Ни Хуммельс, ни Паредес не вызваны, я дал им отпуск. Они не очень много играли с Де Росси и Юричем, но они много играли со мной, но не всегда могут держать высокий темп.
Теперь для них будет полезнее перезарядиться. Провести время со своими семьями.
Вы уже знаете, что их не будет в составе, но не потому, что они плохо сыграли, а потому, что им нужна подзарядка”, - сказал Раньери.
Добавим, что также матч 24 тура пропустит полузащитник Коне из-за перебора желтых карточек. Поединок состоится в воскресенье, 9 февраля.
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