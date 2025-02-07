Раньери объяснил, почему два лидера Ромы пропустят следующий матч команды в Серии А

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о кадровых потерях команды на следующий матч в чемпионате против "Венеции".

“Ни Хуммельс, ни Паредес не вызваны, я дал им отпуск. Они не очень много играли с Де Росси и Юричем, но они много играли со мной, но не всегда могут держать высокий темп.

Теперь для них будет полезнее перезарядиться. Провести время со своими семьями.

Вы уже знаете, что их не будет в составе, но не потому, что они плохо сыграли, а потому, что им нужна подзарядка”, - сказал Раньери.