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Бывший нападающий Ливерпуля и Милана отказался ехать в чемпионат Румынии

Италия

Раньше поиграл на высоком уровне

Бывший нападающий Ливерпуля и Милана отказался ехать в чемпионат Румынии

фото из свободных источников

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Нападающий "Сампдории" Фабио Борини отказался от приглашения из чемпионата Румынии. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт форварду предлагал бухарестский "Рапид", который идет на шестом месте в румынском первенстве.

Напомним, что "Сампдория" находится в зоне переходных матчей на вылет Серии B. В текущем сезоне на счету Борини никакого результативного действия в восьми поединках первенства.

Ранее Борини выступал за "Ливерпуль", "Челси", "Рому", "Милан" и другие клубы. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 900 тысяч евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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