Бывший нападающий Ливерпуля и Милана отказался ехать в чемпионат Румынии

Нападающий "Сампдории" Фабио Борини отказался от приглашения из чемпионата Румынии. Об этом сообщает Николо Скира.

Контракт форварду предлагал бухарестский "Рапид", который идет на шестом месте в румынском первенстве.

Напомним, что "Сампдория" находится в зоне переходных матчей на вылет Серии B. В текущем сезоне на счету Борини никакого результативного действия в восьми поединках первенства.

Ранее Борини выступал за "Ливерпуль", "Челси", "Рому", "Милан" и другие клубы. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 900 тысяч евро.