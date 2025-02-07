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Бывший нападающий Ливерпуля и Милана отказался ехать в чемпионат Румынии
Раньше поиграл на высоком уровне
фото из свободных источников
Нападающий "Сампдории" Фабио Борини отказался от приглашения из чемпионата Румынии. Об этом сообщает Николо Скира.
Контракт форварду предлагал бухарестский "Рапид", который идет на шестом месте в румынском первенстве.
Напомним, что "Сампдория" находится в зоне переходных матчей на вылет Серии B. В текущем сезоне на счету Борини никакого результативного действия в восьми поединках первенства.
Ранее Борини выступал за "Ливерпуль", "Челси", "Рому", "Милан" и другие клубы. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 900 тысяч евро.
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