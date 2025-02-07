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Ювентус хочет продлить контракт со своим хавбеком

Италия

Похоже, МакКенни останется в Турине

Ювентус хочет продлить контракт со своим хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" хочет продлить сотрудничество с полузащитником Уэстоном МакКенни.

По информации TuttoSport, руководство туринского клуба в ближайшее время встретится с агентами футболиста для обсуждения условий нового контракта.

"Ювентус" предложит МакКенни подписать договор до 2028 года с повышением зарплаты.

Уэстон в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Ювентус (Турин) Уэстон Маккенни
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Источник:
TuttoSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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