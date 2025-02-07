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Серии А объявила имя лучшего тренера января

Италия
Обновлено

Церемония награждения состоится 9 февраля

Серии А объявила имя лучшего тренера января

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте признан лучшим тренером Серии А в январе.

Команда одержала победы над такими сильными соперниками как: "Фиорентина" (0:3), "Верона" (2:0), "Аталанта" (2:3) и "Ювентус" (2:1).

Церемония награждения состоится перед матчем 24-го тура Серии А против "Удинезе", который состоится 9 февраля.

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