Серия А. Комо - Ювентус 1:2. Все признаки классического Юве

Серия А. 24-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Ювентус" 1:2

Голы: Диао 45+1 - Коло Муани 34, 89 (пен.)

"Комо": Бютез, Смольчич, Гольданига, Доссена, Валле (ван дер Бремпт 73, Джек 79), Перроне, Да Кунья (Энгельхардт 79), Стрефецца, Пас, Диао (Дувикас 73), Кутроне (Иконе 64)

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Гатти, Вейга, Савона (Келли 46), Локателли (К. Тюрам 61), Коопмейнерс (Луис 61), Н. Гонсалес (Консейсау 76), МакКенни, Коло Муани, Йилдиз (Мбангула 67)

Предупреждения: Валле 37, Стрефецца 75, Гольданига 86 - Савона 28

Главный арбитр: Розарио Абиссо

"Ювентус" играет крайне медленно, сидит в обороне, не создает в атаке, забивает на ровном месте, из ниоткуда, победный гол находит в самой-самой концовке матча с пенальти, еще и очень важное судейское решение складывается в его пользу. Это классический "Юве", которого давно не видели. Никто, кроме его болельщиков, по такому не скучал. Впрочем, победа - единственное, что важно.

В нынешние времена последнее предложение предыдущего абзаца, знаменитая фраза легендарного игрока и директора клуба Джампьеро Бониперти, еще более актуально. Поскольку туринский гранд в кризисе, страшно нервничает, играет плохо. Даже разгром "Эмполи" в воскресенье никого не обманул. Тем более, что был добыт против десятерых соперников, да и тогда было близко к 2:2.

Перед той победой туринцы выиграли лишь один матч из восьми во всех турнирах, один из пяти и два из десяти в лиге. А перед выездом в Комо побеждали в гостях в лиге в одном из шести матчей. Двух побед подряд на всех полях в лиге не было с девятого ноября. Но вот прошли два сложных матча против аутсайдеров - и две победы подряд добыты. Справедливо, не справедливо - какая разница?!

"Комо" также повторил свой репертуар. Причем новый. За последний месяц к нему приезжали три гранда - "Аталанта", "Милан" и "Ювентус". Все играли плохо, но все побеждали в итоге со счетом 2:1. Первые двое - камбеком, третий - голом на 89-ой минуте. Если новичок Серии А останется таким наивным - вернется в Серию Б, несмотря на все свои 49 миллионов евро трат на зимние трансферы.

После первого тайма счет по ударам по воротам был 9:3, по владению мячом - 59:41. На 69-ой минуте счет по ударам был 15:3. Все - в пользу "Комо". Он давил, комбинировал, играл интересно. Пас начал с удара низом с линии штрафной под стойку. Ди Грегорио вытащил. Да Кунья пробивал издали - Ди Грегорио перевел над перекладиной. А "Ювентус" вообще не играл, сидел, чего-то ждал.

Оказалось, что ждал он ошибки соперника. И ведь дождался. Стрефецца потерял мяч, Гонсалес отправил в прорыв справа Коло Муани, а тот с острого угла сумел попасть под перекладину. Впрочем, и сам "Ювентус" ошибся. Коопмейнерс вытащил после подачи углового удар с линии ворот, мяч вернулся навесом на голову Диао, а тот, январский новичок, забил свой третий гол за клуб.

В начале второго тайма "Ювентус" вновь ошибся в центре обороны и вновь был спасен Ди Грегорио. Микеле вытащил ногой удар Паса. И вновь вытащил мощный удар, на этот раз Стрефеццы. Однако на этот раз "Комо" в середине тайма растворился. Возможно, устал. И "Ювентус" начал возвращаться в игру. Без остроты, без скорости, без мысли. Но ему и этого хватило.

Хватило во многом благодаря решениям арбитров. Можно понять, почему Розарио Абиссо не увидел игру пальцами руки Гатти, помешавшими Дувикасу - игроки прикрывали мяч корпусом. Но почему ВАР не вмешался? А через минуты после этого пенальти был поставлен в противоположные ворота, когда Бютез на выходе снес не мяч, а голову соперника.

В самой концовке удар головой защитника хозяев Доссены отбила перекладина.

Несмотря на все проблемы, "Ювентус" добывает уже третью победу в четырех последних турах лиги и выходит на четвертое место перед матчами "Фиорентины" и "Лацио". Коло Муани становится первым игроком команды с 1990-го года, забившим в своих первых трех матчах лиги, первым игроком во всей Серии А с 1994-го, забившим пять мячей в своих первых трех матчах лиги.

"Комо"? Он проигрывает третий матч подряд и четвертый из последних пяти и остается на 15-ом месте перед матчами всех конкурентов в борьбе против вылета.