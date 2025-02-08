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Экс-игрока Милана уволили с тренерского поста из-за дефицита игрового времени сына президента клуба

Италия
Обновлено

Ситуация быстро разрешилась

Экс-игрока Милана уволили с тренерского поста из-за дефицита игрового времени сына президента клуба

Фото - Мілан

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Бывшего защитника "россонери" Иньяцио Абате уволили с должности главного наставника "Тернаны". Это связано с отсутствием в составе Маттью де Алессандро – сына президента команды.

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Сообщается, что уже были достигнуты договоренности об аренде 20-летнего футболиста для опыта и практики, но этого не произошло. Игроки собрали экстренное совещание с высшим руководством и бывшим тренером. Уже через три часа Абате восстановили в должности.

"Тернана" занимает второе место в группе B Серии C (51 очко). В прошлом сезоне "красно-зеленые" вылетели из второго дивизиона, но имеют шанс быстро вернуться.

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Иньяцио Абате Тернана
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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