Тиаго Мотта - о последней игре Ювентуса: Мы хорошо выступили, хотя...

Вчера в рамках Серии А "Ювентус" сыграл против "Комо", игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса".

Главный тренер "старой сеньоры" Тиаго Мотта прокомментировал победу над "Комо".

"Играть против "Комо" непросто. Они показывают очень хороший футбол, создают соперникам всяческие проблемы. Если вы не в форме, они атакуют разными способами. Мы хорошо выступили, хотя, безусловно, можем улучшить игру. Однако мы сыграли так, как нужно было, чтобы одержать победу".

Во вчерашнем матче дублем отличился французский нападающий Рандаль Коло-Муани. Мотта также высказался о нем.