"Мы могли выиграть": Фабрегас – о неназначенном пенальти в ворота Ювентуса

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас эмоционально высказался по поводу решения арбитра не назначать пенальти в матче 24 тура чемпионата Италии против "Ювентуса".

"Нет никакой интерпретации: это был очень четкий пенальти для нас. Я не буду молчать сегодня, потому что это было столько раз в январе. Мы могли выиграть, но вместо этого возвращаемся домой с нулем очков. Нас уже обокрали против "Лацио", "Милана", "Удинезе" и "Аталанты". Хватит!

Мы просим немного справедливости и все. Я верю в VAR, когда он хорошо сделан и правильно управляем. Необходима одинаковая трактовка суждений. Я понимаю, что арбитр не видит игру рукой Гатти, но то, что никто из VAR не видит этого заставляет меня сомневаться...", – сказал Фабрегас.