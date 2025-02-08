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"Мы могли выиграть": Фабрегас – о неназначенном пенальти в ворота Ювентуса

Италия
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Считает, что его команду снова обворовали

"Мы могли выиграть": Фабрегас – о неназначенном пенальти в ворота Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас эмоционально высказался по поводу решения арбитра не назначать пенальти в матче 24 тура чемпионата Италии против "Ювентуса".

"Нет никакой интерпретации: это был очень четкий пенальти для нас. Я не буду молчать сегодня, потому что это было столько раз в январе. Мы могли выиграть, но вместо этого возвращаемся домой с нулем очков. Нас уже обокрали против "Лацио", "Милана", "Удинезе" и "Аталанты". Хватит!

Мы просим немного справедливости и все. Я верю в VAR, когда он хорошо сделан и правильно управляем. Необходима одинаковая трактовка суждений. Я понимаю, что арбитр не видит игру рукой Гатти, но то, что никто из VAR не видит этого заставляет меня сомневаться...", – сказал Фабрегас.

“Комо” проиграл четыре встречи за последние пять туров. Сейчас команда находится на 15 месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет два очка, но у соперников есть еще матч в запасе.

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Сеск Фабрегас Ювентус (Турин) Комо
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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