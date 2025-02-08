Снова зажигает зимний новичок. Комо – Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 24 тура итальянского чемпионата "Комо" встречался с "Ювентусом". Героем встречи стал зимний новичок туринцев Коло Муани, который оформил дубль. В частности, второй гол он забил уже на 89 минуте благодаря пенальти. В общей сложности на его счету пять точных ударов за три проведенные встречи в составе "Юве".

"Комо" – "Ювентус" 1:2

Голы: Диао 45+1 – Коло Муани 34, 89 (пен.)