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Снова зажигает зимний новичок. Комо – Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Туринцы побеждают благодаря дублю нападающего

Снова зажигает зимний новичок. Комо – Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 24 тура итальянского чемпионата "Комо" встречался с "Ювентусом". Героем встречи стал зимний новичок туринцев Коло Муани, который оформил дубль. В частности, второй гол он забил уже на 89 минуте благодаря пенальти. В общей сложности на его счету пять точных ударов за три проведенные встречи в составе "Юве".

"Комо" – "Ювентус" 1:2

Голы: Диао 45+1 – Коло Муани 34, 89 (пен.)

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