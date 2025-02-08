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Снова зажигает зимний новичок. Комо – Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча
Туринцы побеждают благодаря дублю нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 24 тура итальянского чемпионата "Комо" встречался с "Ювентусом". Героем встречи стал зимний новичок туринцев Коло Муани, который оформил дубль. В частности, второй гол он забил уже на 89 минуте благодаря пенальти. В общей сложности на его счету пять точных ударов за три проведенные встречи в составе "Юве".
"Комо" – "Ювентус" 1:2
Голы: Диао 45+1 – Коло Муани 34, 89 (пен.)
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