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Ювентус хочет выкупить форварда у ПСЖ после завершения аренды
Наконец-то нашел свое место после Айнтрахта?
Getty Images/Global Images Ukraine
У "Ювентуса" есть четкие планы относительно нападающего Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает Николо Скира.
В данный момент футболист находится в аренде из ПСЖ до конца текущего сезона. "Ювентус" готов начать переговоры с парижанами о полноценном выкупе игрока.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего исполнителя в 30 млн евро. Правда, ПСЖ купил его у "Айнтрахта" Ф летом 2023 года за 95 млн евро.
Контракт Муани с парижанами рассчитан до июня 2028 года.
Француз уже провел три матча в составе "Ювентуса" и отличился пятью голами. На его счету два дубля.
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