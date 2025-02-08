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Ювентус хочет выкупить форварда у ПСЖ после завершения аренды

Италия

Наконец-то нашел свое место после Айнтрахта?

Ювентус хочет выкупить форварда у ПСЖ после завершения аренды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У "Ювентуса" есть четкие планы относительно нападающего Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает Николо Скира.

В данный момент футболист находится в аренде из ПСЖ до конца текущего сезона. "Ювентус" готов начать переговоры с парижанами о полноценном выкупе игрока.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего исполнителя в 30 млн евро. Правда, ПСЖ купил его у "Айнтрахта" Ф летом 2023 года за 95 млн евро.

Контракт Муани с парижанами рассчитан до июня 2028 года.

Француз уже провел три матча в составе "Ювентуса" и отличился пятью голами. На его счету два дубля.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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