Ювентус хочет выкупить форварда у ПСЖ после завершения аренды

У "Ювентуса" есть четкие планы относительно нападающего Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает Николо Скира.

В данный момент футболист находится в аренде из ПСЖ до конца текущего сезона. "Ювентус" готов начать переговоры с парижанами о полноценном выкупе игрока.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего исполнителя в 30 млн евро. Правда, ПСЖ купил его у "Айнтрахта" Ф летом 2023 года за 95 млн евро.

Контракт Муани с парижанами рассчитан до июня 2028 года.

Француз уже провел три матча в составе "Ювентуса" и отличился пятью голами. На его счету два дубля.