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Эмполи - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

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Милан в Тоскане – смотреть онлайн трансляцию матча

Эмполи - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сержиу Консейсау выиграл с "Миланом" Суперкубок, в среду пробился в полуфинал Кубка Италии. Но в Серии А наладить дела ему не удается. В лиге "Милан" не побеждал в двух матчах подряд с сентября. Последняя попытка связать хотя бы две победы была провалена неделю тому в дерби из-за пропущенного от "Интера" в добавленное время. Теперь нужно начинать новую.

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Чемпіонат Италии, 24-й тур

8 февраля. Эмполи, "Карло Кастеллани"

"Эмполи" 19:00 "Милан"

Трансляція – MEGOGO Футбол 2

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