Эмполи - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Сержиу Консейсау выиграл с "Миланом" Суперкубок, в среду пробился в полуфинал Кубка Италии. Но в Серии А наладить дела ему не удается. В лиге "Милан" не побеждал в двух матчах подряд с сентября. Последняя попытка связать хотя бы две победы была провалена неделю тому в дерби из-за пропущенного от "Интера" в добавленное время. Теперь нужно начинать новую.

Чемпіонат Италии, 24-й тур

8 февраля. Эмполи, "Карло Кастеллани"

"Эмполи" 19:00 "Милан"

Трансляція – MEGOGO Футбол 2