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Эмполи - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Милан в Тоскане – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сержиу Консейсау выиграл с "Миланом" Суперкубок, в среду пробился в полуфинал Кубка Италии. Но в Серии А наладить дела ему не удается. В лиге "Милан" не побеждал в двух матчах подряд с сентября. Последняя попытка связать хотя бы две победы была провалена неделю тому в дерби из-за пропущенного от "Интера" в добавленное время. Теперь нужно начинать новую.
Чемпіонат Италии, 24-й тур
8 февраля. Эмполи, "Карло Кастеллани"
"Эмполи" 19:00 "Милан"
Трансляція – MEGOGO Футбол 2
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