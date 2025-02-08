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Лучано Спаллетти: Теперь у сборной Италии есть два гарантированных нападающих

Италия

Главный тренер сборной Италии о нападающих

Лучано Спаллетти: Теперь у сборной Италии есть два гарантированных нападающих

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о нападающих сборной.

Спаллетти считает, что наличие в сборной Матео Ретэги и Мойзе Кина – положительный момент. Более того, они лидеры в списке бомбардиров Серии А.

"На данный момент ситуация такова, и всегда приятно говорить "на данный момент". В первую очередь это связано с тем, что показывает список лучших бомбардиров: это два бомбардира в полном смысле этого слова. И для меня и моей работы это скорее удовлетворение, чем утешение", — начал Спаллетти.

По его словам, сборная стремилась, чтобы был один гарантированный нападающий. Теперь же есть два гарантированных футболиста.

"Некоторое время назад, перед такими играми, как эта, мы стремились к тому, чтобы у нас был нападающий основного состава, который был бы гарантией.

В марте, по крайней мере сегодня, мы можем сказать, что команда, общественное мнение и болельщики уверены в двух нападающих, которые являются гарантией. Или, по крайней мере, доказывают, что могут ею стать. И вся эта уверенность, они тоже её чувствуют", - заявил Спаллетти.

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Напомним, что сборная Италии в марте сыграет против сборной Германии в плей-офф Лиги Наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.

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Источник:
Foot Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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