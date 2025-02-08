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Арендованный нападающий Ювентуса стал первым игроком в 3-очковую эпоху с 5 голами в первых 3 матчах в Серии А

Италия

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Арендованный нападающий Ювентуса стал первым игроком в 3-очковую эпоху с 5 голами в первых 3 матчах в Серии А

Ansa.it

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Французский нападающий "ПСЖ", выступающий на правах аренды за "Ювентус", Рандаль Коло-Муани стал первым игроком, забившим пять голов в своих первых трех матчах в чемпионате Италии.

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По имеющейся информации, 26-летний Рандаль Коло-Муани также этим показателем стал первым игроком, забившим пять голов в своих первых трех матчах в чемпионате Италии, начиная с эпохи, когда в Серии А начали насчитывать 3 очка за победу, а именно с сезона 1994/95.

Добавим, что аренда игрока с "Ювентусом" рассчитана до лета 2025 года.

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За чемпионат Франции в первую половину сезона 2024/25 Коло-Муани отличился 2 голами и одной голевой передачей в 10 матчах.

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Ювентус (Турин) Рандаль Коло Муани
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Источник:
OptaPaolo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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