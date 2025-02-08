Ювентус хочет избавиться от дорогостоящего нападающего в конце сезона

"Ювентус" продолжает проводить реформы в атаке. Клуб больше не рассчитывает на нападающего Душана Влаховича. Об этом сообщает Николо Скира.

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25-летний серб уже не является ключевым в проекте первой команды туринцев. В частности, Тьяго Мотта больше не рассчитывает на него.

Контракт Влаховича с "Юве" действует до лета 2026 года. Его зарплата составляет 12 миллионов евро в год.

Туринцы купили серба в январе 2022 года у "Фиорентины" за 83,5 млн евро. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро.