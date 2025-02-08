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С сентября без клуба. Экс-игрок Шахтера возвращается в Серию А. - Источник
Реанимирует карьеру
Фото: Empoli FC
Экс-игрок "Шахтера" возвращается в Серию А.
Журналист Игорь Бурбас сообщает, что Виктор Коваленко близок к соглашению с "Эмполи", где провел прошлый сезон.
Контракт будет действовать до конца сезона с опцией возможного продления. Бурбас сообщил, что ради возвращения в Италию полузащитник отказал одному из лидеров турецкой Суперлиги.
Хавбек находится в статусе свободного агента с сентября, когда расторг контракт с "Аталантой" по обоюдному согласию.
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За "Эмполи" полузащитник играл в сезоне 2023/24 в аренде из "Аталанты". Он провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
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