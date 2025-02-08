  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. С сентября без клуба. Экс-игрок Шахтера возвращается в Серию А. - Источник
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С сентября без клуба. Экс-игрок Шахтера возвращается в Серию А. - Источник

Италия

Реанимирует карьеру

С сентября без клуба. Экс-игрок Шахтера возвращается в Серию А. - Источник

Фото: Empoli FC

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" возвращается в Серию А.

Журналист Игорь Бурбас сообщает, что Виктор Коваленко близок к соглашению с "Эмполи", где провел прошлый сезон.

Контракт будет действовать до конца сезона с опцией возможного продления. Бурбас сообщил, что ради возвращения в Италию полузащитник отказал одному из лидеров турецкой Суперлиги.

Хавбек находится в статусе свободного агента с сентября, когда расторг контракт с "Аталантой" по обоюдному согласию.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За "Эмполи" полузащитник играл в сезоне 2023/24 в аренде из "Аталанты". Он провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Ювентус хочет избавиться от дорогостоящего нападающего в конце сезона
yellow-arrow
Арендованный нападающий Ювентуса стал первым игроком в 3-очковую эпоху с 5 голами в первых 3 матчах в Серии А
yellow-arrow
Лучано Спаллетти: Теперь у сборной Италии есть два гарантированных нападающих
Виктор Коваленко Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости