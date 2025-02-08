Серия А. Аталанта наконец-то разозлилась - и вынесла Верону

Серия А. 24-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта" 0:5

Голы: Ретеги 21, 25, 44, 56, Эдерсон 37

"Эллас Верона": Монтипо, Данилюк (Валентини 69), Коппола, Гиларди, Чачуа, Ниассе, Бернебе (Давидович 62), Брадарич (Оегоке 62), Суслов (Ламбурд 79), Москера, Сарр (Кастанос 62)

"Аталанта": Патрисиу, Пош, Хиен, Джимсити (Толой 59), Куадрадо, Де Роон (Сулемана 72), Эдерсон (Пашалич 59), Дзаппакоста (Палестра 82), Самарджич, Де Кетеларе (Брешианини 46), Ретеги

Предупреждения: Ниассе 16, Гиларди 42 - Сулемана 80

Слишком долго "Аталанта" страдала, мучилась, играла натужно в лиге. В девяти матчах Серии А подряд если и побеждала - то с разницей в один мяч. В пяти из шести перед выездом в Верону не побеждала вообще, уже чувствуя приближение преследователей. А во вторник еще и вылетела из Кубка дома от "Болоньи". Но на этом решила, что хватит, разозлилась и разгромила.

"Верона" уже была разгромлена дома с таким счетом в этом сезоне. "Интером" в ноябре. А этой же "Аталанте" проиграла в гостях в первом круге в октябре со счетом 1:6. Этой же "Аталанте" проигрывала дома с тем же счетом 0:5 не так давно - в 2018-ом году. Да и вообще она в аутсайдерах, борется против вылета. Так что такой результат не особо удивил.

Четыре мяча забил Матео Ретеги, выйдя на 20 в сезоне в лиге. Причем в целом он нанес в матче семь ударов по воротам. Начав уже с первых минут. Поначалу неточно или в защитников. Хотя после этих моментов "Верона" создала свой, более опасный. Руй Патрисиу перевел коварный удар с углового в перекладину. Но вскоре после этого ливень голов начался.

На 21-ой минуте Де Кетеларе прорвался слева, пробил в стойку с острого угла, а Ретеги добил. На 25-ой Матео получил мяч в штрафной, убрал защитников и забил второй. Затем Монтипо отбивал удары Поша и Де Кетеларе. А Эдерсон прорвался из центра поля и закрутил в угол. Ретеги же добил после удара Поша головой в стойку со штрафного удара.

На 56-ой минуте Ретеги замкнул передачу Де Роона - и "Аталанта" отправилась отдыхать перед Лигой Чемпионов. В итоге даже проиграв матч по ударам по воротам. Патрисиу совершил три сейва. Удержав свои ворота без пропущенных.

"Аталанта" остается на третьем месте, отставая от второго лишь на одно очко. У того, у "Интера", правда, матч в запасе. А преимущество над четвертым - семь очков, хотя и там команды еще должны сыграть в этом туре. В любом случае, бергамцы одерживают важную победу и для таблицы, и для настроения. А "Верона" остается 14-ой в трех очках над зоной вылета.