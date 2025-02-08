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"Мы можем купить игрока за 100 млн": Раньери – о попытке подписать форвада ПСЖ и трансферных расходах
Итальянский специалист рассуждает о финансовом балансе клубной деятельности
Фото: cagliaricalcio.com
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал, что он хотел подписать нападающего Рандаля Коло Муани.
“Мы знаем, что нужно соблюдать правила ФФП. У нас есть лимит, который мы не можем превысить, и это будет иметь последствия для этого и следующего года. Нам нужно увеличивать доходы и сокращать расходы.
Есть много вещей, которые нужно оценить, и которые могут приносить деньги. Много имен, позволяющих нам зарабатывать деньги. Нельзя превосходить этот предел. И я, и президент хотели подписать Коло Муани, но не смогли”.
“Если мы хотим взять и заставить Фридкина потратить 100 млн, нам придется снизить фонд зарплаты. Мы можем купить игрока за 100 млн, но не можем дать ему и двух центов. Покупка происходит вне ФФП, но есть фонд зарплаты, который имеет значение. Для всех, даже для работников "Ромы", – сказал Раньери.
23 января "Ювентус" арендовал Коло Муани у ПСЖ до конца сезона.
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