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"Мы можем купить игрока за 100 млн": Раньери – о попытке подписать форвада ПСЖ и трансферных расходах

Италия

Итальянский специалист рассуждает о финансовом балансе клубной деятельности

"Мы можем купить игрока за 100 млн": Раньери – о попытке подписать форвада ПСЖ и трансферных расходах

Фото: cagliaricalcio.com

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал, что он хотел подписать нападающего Рандаля Коло Муани.

“Мы знаем, что нужно соблюдать правила ФФП. У нас есть лимит, который мы не можем превысить, и это будет иметь последствия для этого и следующего года. Нам нужно увеличивать доходы и сокращать расходы.

Есть много вещей, которые нужно оценить, и которые могут приносить деньги. Много имен, позволяющих нам зарабатывать деньги. Нельзя превосходить этот предел. И я, и президент хотели подписать Коло Муани, но не смогли”.

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“Если мы хотим взять и заставить Фридкина потратить 100 млн, нам придется снизить фонд зарплаты. Мы можем купить игрока за 100 млн, но не можем дать ему и двух центов. Покупка происходит вне ФФП, но есть фонд зарплаты, который имеет значение. Для всех, даже для работников "Ромы", – сказал Раньери.

23 января "Ювентус" арендовал Коло Муани у ПСЖ до конца сезона.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Александр Симченко
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