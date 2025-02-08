"Мы можем купить игрока за 100 млн": Раньери – о попытке подписать форвада ПСЖ и трансферных расходах

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал, что он хотел подписать нападающего Рандаля Коло Муани.

“Мы знаем, что нужно соблюдать правила ФФП. У нас есть лимит, который мы не можем превысить, и это будет иметь последствия для этого и следующего года. Нам нужно увеличивать доходы и сокращать расходы.

Есть много вещей, которые нужно оценить, и которые могут приносить деньги. Много имен, позволяющих нам зарабатывать деньги. Нельзя превосходить этот предел. И я, и президент хотели подписать Коло Муани, но не смогли”.