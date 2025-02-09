Италия
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Опережают Интер? Аталанта при Гасперине забила больше всех в Серии А
Очень солидный показатель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" чаще других клубов в чемпионате Италии забивает 5+ голов за матч.
По имеющейся информации, после прихода Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера "Аталанты" клуб из Бергамо стал все чаще заканчивать матч с 5 и более голами в чемпионате.
Это пока что лучший показатель в Италии с момента назначения Гасперини. "Интер" по этому показателю отстает на 4 игры от подопечных Гасперини.
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