Опережают Интер? Аталанта при Гасперине забила больше всех в Серии А

"Аталанта" чаще других клубов в чемпионате Италии забивает 5+ голов за матч.

По имеющейся информации, после прихода Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера "Аталанты" клуб из Бергамо стал все чаще заканчивать матч с 5 и более голами в чемпионате.

Это пока что лучший показатель в Италии с момента назначения Гасперини. "Интер" по этому показателю отстает на 4 игры от подопечных Гасперини.