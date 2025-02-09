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Опережают Интер? Аталанта при Гасперине забила больше всех в Серии А

Италия

Очень солидный показатель

Опережают Интер? Аталанта при Гасперине забила больше всех в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" чаще других клубов в чемпионате Италии забивает 5+ голов за матч.

По имеющейся информации, после прихода Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера "Аталанты" клуб из Бергамо стал все чаще заканчивать матч с 5 и более голами в чемпионате.

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Это пока что лучший показатель в Италии с момента назначения Гасперини. "Интер" по этому показателю отстает на 4 игры от подопечных Гасперини.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
OptaPaolo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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