Венеция – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В этот раз у команды Клаудио Раньери не очень сложное испытание. Они едут в гости к одному из главных аутсайдеров Серии А в этом сезоне и здесь все ожидают от них победы, а украинские болельщики ждут Довбика и его голов.

Надеемся, что сегодня все стороны будут довольны: Раньери заберет три очка, а Довбик забьет как минимум один гол. Но увидим, "Венеция" точно не будет поднимать руки вверх раньше времени.

Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

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Серия А. 24-й тур.

9 февраля. 13:30. Венеция. "Пьерлуиджи Пенсо"

Главный судья: Лука Дзуфферли (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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