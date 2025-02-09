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Венеция – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Шанс для Довбика и компании приблизиться к Болонье
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этот раз у команды Клаудио Раньери не очень сложное испытание. Они едут в гости к одному из главных аутсайдеров Серии А в этом сезоне и здесь все ожидают от них победы, а украинские болельщики ждут Довбика и его голов.
Надеемся, что сегодня все стороны будут довольны: Раньери заберет три очка, а Довбик забьет как минимум один гол. Но увидим, "Венеция" точно не будет поднимать руки вверх раньше времени.
Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.
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Серия А. 24-й тур.
9 февраля. 13:30. Венеция. "Пьерлуиджи Пенсо"
Главный судья: Лука Дзуфферли (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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