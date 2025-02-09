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Наполи - Удинезе: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Матч в 21:45
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня лидер чемпионата Италии встретится с командой Коста Руняича, занимающей в Серии А десятое место. "Наполи" сыграло вничью в своей последней игре, а вот "Удинезе" вырвало победу у "Венеции" и забрало три балла. Увидим, даст ли бой команда из Удине.
Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.
Наполи - Удинезе
9 февраля 2025, 21:45
Stadio Diego Armando Maradona.
Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Трансляция Наполи - УдинезеСмотреть трансляцию
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