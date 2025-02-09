Наполи - Удинезе: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Сегодня лидер чемпионата Италии встретится с командой Коста Руняича, занимающей в Серии А десятое место. "Наполи" сыграло вничью в своей последней игре, а вот "Удинезе" вырвало победу у "Венеции" и забрало три балла. Увидим, даст ли бой команда из Удине.

Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

Наполи - Удинезе

9 февраля 2025, 21:45

Stadio Diego Armando Maradona.

Трансляция: MEGOGO Футбол Второй