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Наполи - Удинезе: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Матч в 21:45

Наполи - Удинезе: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня лидер чемпионата Италии встретится с командой Коста Руняича, занимающей в Серии А десятое место. "Наполи" сыграло вничью в своей последней игре, а вот "Удинезе" вырвало победу у "Венеции" и забрало три балла. Увидим, даст ли бой команда из Удине.

Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 9 февраля.

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Наполи - Удинезе

9 февраля 2025, 21:45
Stadio Diego Armando Maradona.
Трансляция: MEGOGO Футбол Второй

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Трансляция Наполи - Удинезе
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