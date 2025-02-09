Виктор Коваленко переходит в один из аутсайдеров Серии А, - итальянские СМИ

Итальянские СМИ сообщают, что экс-полузащитник "Шахтёра" переходит в один из аутсайдеров Серии А.

По информации международного журналиста SkySports Джанлуки Ди Марцио, Виктор Коваленко переходит в "Эмполи".

"Эмполи" закрывает сделку по Коваленко: игрок переходит в клуб в качестве свободного агента. Украинский полузащитник достиг соглашения с тосканским клубом и будет носить синюю футболку до конца сезона", - сообщил журналиcт.

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Напомним, что Виктор Коваленко уже играл за "Эмполи" в сезоне 2023/24 в аренде из "Аталанты". Он сыграл в 17-ти матчах, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

С сентября 2024 года Коваленко пребывает в статусе свободного агента.