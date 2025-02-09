Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Коваленко переходит в один из аутсайдеров Серии А, - итальянские СМИ
Усилит команду?
Фото: Empoli FC
Итальянские СМИ сообщают, что экс-полузащитник "Шахтёра" переходит в один из аутсайдеров Серии А.
По информации международного журналиста SkySports Джанлуки Ди Марцио, Виктор Коваленко переходит в "Эмполи".
"Эмполи" закрывает сделку по Коваленко: игрок переходит в клуб в качестве свободного агента.
Украинский полузащитник достиг соглашения с тосканским клубом и будет носить синюю футболку до конца сезона", - сообщил журналиcт.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Виктор Коваленко уже играл за "Эмполи" в сезоне 2023/24 в аренде из "Аталанты". Он сыграл в 17-ти матчах, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
С сентября 2024 года Коваленко пребывает в статусе свободного агента.
Популярное сейчас
- Вацко: Бущан получил возможность поиграть в лиге в разы сильнее нашей и более интересной
- Федорчук: В Украине со временем будут другие гранды, а Динамо и Шахтер уйдут в тень
- Безус – о посещении Северного Кипра: Для меня это просто невозможно. Для меня та сторона закрыта
- Замена сработала! Рома отыграла один гол в матче. Видео гола Довбика
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены