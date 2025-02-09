Ранний матч Ромы в Серии А. Известно, попал ли украинский нападающий в стартовый состав

"Рома" сыграет ранний матч в Серии А против "Венеции".

Артём Довбик выйдет с первых минут.

В этом сезоне Артём Довбик провёл 21 матч в Серии А, в которых отметился 8-ю голами и тремя голевыми передачами.

В последнем матче против "Наполи" нападающий выходил с замены на 26 минут, но результативными действиями не отметился.

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До матча "Рома" занимает 9-е место с 31-м набранным баллом. "Венеция" - один из аутсайдеров. 19-е место и 16 набранных очков.

Матч начнётся в 13:30 по киевскому времени