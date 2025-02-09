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Ранний матч Ромы в Серии А. Известно, попал ли украинский нападающий в стартовый состав
Матч начнётся в 13:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" сыграет ранний матч в Серии А против "Венеции".
Артём Довбик выйдет с первых минут.
???? La nostra formazione per #VeneziaRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 9, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/Lfyt8WiJ8G
В этом сезоне Артём Довбик провёл 21 матч в Серии А, в которых отметился 8-ю голами и тремя голевыми передачами.
В последнем матче против "Наполи" нападающий выходил с замены на 26 минут, но результативными действиями не отметился.
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До матча "Рома" занимает 9-е место с 31-м набранным баллом. "Венеция" - один из аутсайдеров. 19-е место и 16 набранных очков.
Матч начнётся в 13:30 по киевскому времени
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