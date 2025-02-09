Серия А. Вновь пенальти приносит Роме победу в гостях

Серия А. 24-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Рома" 0:1

Гол: Дибала 57 (пен.)

"Венеция": Раду, Марканделли (Шингтьенн 57), Идзес, Канде, Дзербин, Перес (Гиткьер 80), Николусси Кавилья, Бузио, Эллертсон (Бьяркасон 71), Йебоа (Ористаньо 58), Фила (Марич 80)

"Рома": Свилар, Ренш (Салемакерс 46), Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Гурна-Дуат (Писилли 58), Кристанте, Эль-Шаарави (Нельссон 58), Дибала (Бальданци 68), Довбик (Шомуродов 90+2)

Предупреждения: Фила 10, Канде 25 - Гурна-Дуат 9, Кристанте 61, Челик 69

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

Две недели тому "Рома" наконец-то прервала серию из 13-ти матчей лиги в гостях без побед, из 18-ти матчей во всех турнирах в гостях без побед. Прервала натужно, камбеком с помощью двух пенальти. С тех пор она спаслась от поражения дома от "Наполи" в добавленное время, вылетела в гостях от "Милана" в Кубке, вернулась к гостевым матчам в лиге - и вновь победила с помощью пенальти.

В игровом плане победы в Удине и в Венеции навряд ли могут говорить о каком-то прорыве. "Волкам" по-прежнему очень тяжело на выезде. Что подтверждает и ноль голов с игры в этих матчах. Сегодня осложняла жизнь и усталость после "Милана" в среду, и ротация (Хуммельс, Паредес, Салемакерс отдыхали, Коне дисквалифицирован). Тем не менее, три очка добыты, а это главное сейчас.

Этот матч начал серию из семи туров лиги на всех полях, в которых римляне встретятся с семью последними на данный момент командами в турнирной таблице. В таких нужно набирать много очков и карабкаться наверх. Началась серия успешно.

Соперником сегодня была предпоследняя команда лиги. Но "Венеция" не так проста и с разницей более одного мяча в последних уже 16-ти матчах лиги на всех полях и в 12-ти дома проигрывала лишь однажды. Вообще проигрывала лишь в трех из девяти предыдущих матчей лиги. Дома, где набрала 12 из 16-ти своих очков, она не проиграла в четырех из пяти предыдущих матчей лиги.

Клаудио Раньери говорил, что беспокоится об этом матче больше, чем беспокоился об "Айнтрахте", "Наполи" и "Милане", поскольку там мотивация была на пределе и соперники известны, а здесь весьма вероятна недооценка соперника, который на самом деле сильнее, чем показывает турнирная таблица.

"Венеция" и вправду играла активно, агрессивно, быстро. По ударам по воротам почти догнала "Рому", по владению мячом намного ее опередила - 63:37. Она всегда играет так. Подводит ее качество моментов в атаке и реализация. А также - постоянные привозы в обороне. Пенальти, автоголы, пропущенные в концовке, пасы в ноги сопернику. Сегодня она привезла пенальти.

В первой четверти матча обе команды интересно атаковали. При этом хозяева попадали в защитников (однажды - в руку, но прижатую к телу), а гости - во вратаря. Уже в дебюте в бардаке состоялись три удара подряд - Манчини и Довбика заблокировали в упор, а удар Дибалы отбил Раду. Вскоре Довбик получил мяч в 14-ти метрах от ворот, развернулся, мощно пробил - Раду отбил в прыжке.

Во второй четверти матча уже доминировали гости. Раду плохо вышел на навес, Манчини заталкивал в ворота - Николусси Кавилья выбил с линии. Раду вновь вышел не очень удачно, Довбик головой перебрасывал его, но румын успел вернуться и перевести через перекладину. Украинец вновь получил мяч перед воротами, но замешкался с ударом, и защитник в итоге в подкате выбил.

Второй тайм начали лучше как раз хозяева. Но быстро остыли. И быстро привезли. Анхелиньо врывался в штрафную и нашел ногу зимнего новичка Маркандалли. В Удине пенальти исполняли Лоренцо Пеллегрини и Довбик, но здесь исполнил Дибала. Без проблем. После чего гости заменили атакера Эль-Шаарави на центрального защитника Нельссона и ушли в оборону. Удерживать счет.

Удержать удалось идеально. "Венеция" постоянно пыталась атаковать, но обострить ничего не смогла. Кроме бардака в штрафной в концовке, который в итоге даже не завершился ударом.

"Рома" одерживает вторую гостевую победу подряд в лиге впервые с марта 2024-го года, не пропускает в гостях в лиге и во всех турнирах впервые с первого сентября 2024-го. На всех полях в Серии А она не проигрывает уже восьмой матч подряд, пять из них - победы. Все это пока не позволяет подняться выше девятого места, но динамика очень хорошая.

"Венеция" же остается на 19-ом месте, с комплиментами за игру, но с одной победой в 14-ти последних матчах лиги. С этими комплиментами она и вылетит.

Довбик вернулся в стартовый состав после двух матчей без него. И сегодня отыграл гораздо активнее, чем в последнее время. В шести предыдущих матчах во всех турнирах он ни разу не пробивал по воротам более одного раза за матч, не считая пенальти, здесь же уже к 16-ой минуте пробил дважды, а в целом в матче нанес четыре удара - лучший на поле.

Его 21 касание мяча и 13 передач - худший результат на поле среди игроков стартового состава. Восемь потерь мяча и 62 процента точных передач - также не в его пользу. Зато шесть из касаний состоялись в штрафной площадке соперника, а это лучший результат на поле. Одной же из передач был навес под удар партнера по команде головой (неточный). Выиграл три из семи единоборств.

Несмотря на уход с поля без гола, его выступление можно назвать положительным. Уж точно - активным.