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Спортдир Ромы: Мы искали зимой Довбику ротацию, а не игрока основного состава
Однако не удалось договориться с "Интером"
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи рассказал, как работал клуб зимой для усиления позиции нападающего.
В частности, он возразил слухи о том, что "волки" хотели купить центрального форварда Лоренцо Лукку. Между “Ромой” и “Удинезе” не было никаких официальных переговоров по нему. Единственной настоящей целью римлян остается Давиде Фраттези.
“Лукка никогда не был для нас возможной опцией. Мы искали Довбику ротацию, а не игрока основного состава. Мы работали над Фраттези, с ним, с агентом и с "Интером".
Мы подошли близко, посмотрим, возможно ли его прибытие через четыре месяца. Он или полузащитник с его качествами”, – сказал Гизольфи.
Номинальная позиция Фраттези – атакующий полузащитник. Он только прошлым летом перешел в "Интер" из "Сассуоло" на полноценной основе. Без учета бонусов миланцы заплатили 31,4 млн евро. До этого он выступал на правах аренды за "неррадзурри".
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