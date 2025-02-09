Серия А. Лацио перевыполняет обязательную программу, очень важная победа Кальяри

Серия А. 24-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Монца" 5:1

Голы: Марушич 31, Педро 57, 77, Кастельянос 63, Деле-Баширу 88 - Сенси 86 (пен.)

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лаццари 65), Гендузи, Ровелла, Исаксен (Деле-Баширу 65), Диа (Педро 35), Дзакканьи (Чауна 76), Кастельянос (Нослин 76)

"Монца": Пицциньякко, Иццо, Лекович, Паласиос, П. Перейра, Бьянко (Дзероли 79), Урбански (Кастровилли 60), Мартинс (Кирьякопулос 32), Чуррия (Сенси 60), Ганвула, Мота (Виньято 79)

Предупреждениe: П. Перейра 45

"Лацио" было тяжело в лиге в последнее время. Причем "в последнее время" - это в целых десяти турах перед нынешним. В них "орлы" четырежды проиграли и четырежды победили, причем лишь одна из побед состоялась с разницей более одного мяча. Дома и вовсе не побеждали в четырех матчах подряд. К счастью для них, календарь предоставил им для реабилитации команду Серии Б.

Официально "Монца" еще в Серии А. А с разницей более двух мячей вообще не проигрывала в этом сезоне в лиге до сегодняшнего дня. Но она застряла на дне турнирной таблицы и сегодня играла первый матч после закрытия трансферного окна, в котором отпустила всех своих лидеров - Мари, Бондо, Мальдини и Джурича. Символично, что именно в такой момент была разгромлена.

На 31-ой минуте счет по ударам по воротам стал 14:0. А по голам - 1:0. Тогда навес нашел голову Кастельяноса, а тот сбросил на голову защитнику Марушичу. На 57-ой минуте счет по ударам стал 22:0, а по голам - 2:0. Дзакканьи классным пасом вразрез отправил Педро к вратарю. В других же эпизодах римляне умудрялись пробивать неточно, удобно для вратаря либо в защитников.

Вскоре Дзакканьи прорвался на дриблинге и выложил прострел Кастельяносу. Нослин обыгрался, продолжил и выложил прострел Педро. После этого "Монца" хотя бы заработала пенальти и забила. Но Деле-Баширу вернул разрыв в счете к четырем голам.

Вторая победа "Лацио" в лиге на всех полях подряд. Он возвращается на четвертое место. А "Монца" остается на последнем с восемью очками отставания от 17-го и с девятью поражениями в десяти последних турах. Предыдущие восемь хотя бы были достойными - 0:1, 1:2, 1:3, 0:2...

==========

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Парма" 2:1

Голы: Вольякко 57 (автогол), Коман 70 - Леони 78

"Кальяри": Каприле, Дзаппа, Луперто, Мина, Ауджелло, Адопо (Дейола 84), Макумбу (Марин 85), Зортеа, Виола (Гаэтано 54), Феличи (Коман 69), Пикколи (Паволетти 85)

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Вольякко, Леони (Алмквист 90+1), Валери, М. Кейта (Эрнани 58), Д. Камара (Ондрейка 58), Бернабе, Сом, Канчелльери (Ман 46), Джурич (Бонни 31)

Предупреждения: Д. Камара 55, Эрнани 90+1