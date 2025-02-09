Серия А. Наполи теряет очки дома против середняка

Серия А. 24-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Удинезе" 1:1

Голы: МакТоминей 37 - Эккеленкамп 40

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Мадзокки, Ангисса (Распадори 71), Лоботка (Гилмор 81), МакТоминей, Политано (Нгонг 70), Лукаку (Симеоне 71), Нерес (Окафор 88)

"Удинезе": Сава, Т. Кристенсен, Бийол, Соле (Эхизибе 81), Х. Камара, Атта (Браво 80), Карлстрем, Ловрич (Пайеро 70), Эккеленкамп (Саррага 86), Товен, Лукка

Предупреждениe: Лукка 54

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Неприятная традиция "Наполи" - терять очки, оступаться в решающие моменты. Слишком часто такое с ним случалось в истории. Причем в последние годы обычно случается дома и обычно не при какой-то яркой игре, не со счетом 3:3, 3:4, а скромным - 0:0, 0:1, 1:1. Разумеется, в феврале в лиге решающих матчей еще не может быть, но потеря очков сегодня может стать важной.

Серию "везувиани" из семи побед подряд в лиге прервал 1:1 в гостях против "Ромы" из-за пропущенного в добавленное время. Так не был использован шанс, предоставленный "Интером", также потерявшим очки. В четверг "Интер" предоставил второй шанс подряд, проиграв во Флоренции - и "Наполи" вновь не воспользовался им. Воспользовался лишь на треть, на одно очко.

Более того, до двух последних матчей неаполитанцы лишь однажды в сезоне в лиге вели в счете, но не победили - в гостях против "Интера", чемпиона. В последних двух матчах с ними такое случилось дважды, и против гораздо менее статусных команд. По сути, против середняков, команд с девятого и десятого мест в лиге. "Удинезе" - точно настоящий середняк.

В чем причина? Недооценка соперника? Антонио Конте предупреждал о его физической мощи, выносливости, контратаках, стандартных положениях. Скорее короткий состав, не усиленный зимой, и еще больше - постоянные разговоры об этом, которые злят, бесят Конте. На предматчевой пресс-конференции он большей частью был вынужден говорить о Меркато, а не о матче.

Кроме этого, "Удинезе" и вправду оказал серьезное сопротивление. В последнее время он побеждал в гостях "Фиорентину", играл вничью дома с "Аталантой", переигрывая ее по игре, вел в счете против "Ромы", хотя и проиграл в итоге. В первом круге в декабре вел в счете против самого "Наполи". Тогда, правда, дома проиграл (1:3). Но сегодня взял реванш в гостях.

В Неаполе "Удинезе" обычно проигрывает. Проиграл десять гостевых матчей лиги "Наполи" подряд перед этим выездом. Хотя среди них были и немало поражений с разницей в один мяч. А забивали в таких матчах "зебретте" в семи подряд. На этот раз им удалось продлить положительную серию - забитый в восьми подряд в Неаполе - и прервать отрицательную, поражений здесь.

Первый тайм был очень красивым, качественным, интересным. Обе команды играли в высоком темпе, агрессивно, пытались атаковать. В итоге нанесли на двоих 18 ударов по воротам, из них семь - в створ. Причем по ударам в створ победили гости. Они не выглядели хуже хозяев.

Они и начали. Мощный удар Товена с 20-ти метров отбил Мерет. МакТоминей в ответ замыкал головой, но по центру. Политано нанес мощный удар - Сава отбил. Лукка замыкал ногой слета метров с пяти - неточно. Эккеленкамп с острого угла попал в ногу Мерету. Бийол дважды замкнул головой с углового чуть неточно. Политано низом по диагонали немного не попал.

На 35-ой минуте МакТоминей замыкал в упор, но не попал. На 37-ой он исправился, замкнув головой угловой Политано. Шотландец прыгнул очень высоко. Но на 40-ой Мерет и Мадзокки напривозили, последний спас от аута, но этим отдал мяч сопернику. Эккеленкамп из района правого угла штрафной блестяще пробил в дальний угол.

Второй тайм был далеко не таким ярким. Хотя и там было что смотреть. В том числе и от гостей. Ловрич прорывался, Мерет отбивал его мощный удар. Отвечал Нерес с линии штрафной - Сава взял. Лукаку бил оттуда же - легкий рикошет от защитника спас фриуланцев. Ангисса бил головой неточно. Серьезный штурм хозяевам организовать не удалось.

Во второй раз в сезоне и впервые с ноября "Наполи" не побеждает в двух матчах лиги подряд. Он останется первым по итогам тура, но "Интер" в четырех очках позади и в случае победы в понедельник сократит отставание до одного. А "Удинезе" не проигрывает в двух матчах лиги подряд и остается десятым. До девятого места четыре очка, от 11-го - два.