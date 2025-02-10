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Барселона планирует договориться об обмене футболистов с Миланом ради Леау, – El Nacional

Италия

Каталонцы попытаются заинтересовать россонери

Барселона планирует договориться об обмене футболистов с Миланом ради Леау, – El Nacional

Getty Images/Global Images Ukraine

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Каталонская "Барселона" заинтересована в португальском вингере "Милана" Рафаэле Леау.

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25-летний футболист оценивается итальянским клубом в 100 млн евро. Это большие средства для испанского гранда, поэтому может быть предложено соглашение в формате "деньги+игрок". Вингер "сине-гранатовых" Ферран Торрес нравится Сержиу Консейсау, поэтому его могут включить в обмен.

Также сообщается, что Леау – одна из главных целей президента "Барселоны" Жоана Лапорты. В текущем сезоне португалец отличился 9 голами и 7 ассистами в 31 поединке.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Александр Симченко
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