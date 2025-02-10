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Два европейских клуба заинтересованы в одноклубнике Довбыка

Италия

Они готовы активировать клаусулу игрока

Два европейских клуба заинтересованы в одноклубнике Довбыка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что до 31 июля клаусула Пауло Дибалы составляет 12 миллионов евро, поэтому два европейских клуба внимательно следят за ситуацией.

Как сообщает издание Fichajes, снижение клаусулы до относительно небольшой суммы для игрока такого уровня не осталось незамеченным. Это вызвало интерес сразу нескольких клубов, которые видят в Дибале уникальную возможность для усиления своей команды.

Один из клубов, который внимательно следит за ситуацией - "Комо" Сеска Фабрегаса. Итальянская команда, которая активно развивается под руководством бывшего испанского футболиста, стремится сделать громкий трансфер и добавить в свой состав игрока топ-уровня.

Однако они не единственный клуб, который претендует на аргентинца. "Ньюкасл Юнайтед" также следит за ситуацией вокруг игрока. Английская команда стремится закрепиться среди элиты английского футбола, и Дибала может стать идеальным усилением их атаки. Интерес «Ньюкасла» лишь повышает конкуренцию за футболиста, что может усложнить его окончательный выбор.

Напомним, что 31-летний Дибала выступает за "Рому" с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 6 голов и 3 ассиста в 29 матчах за римлян во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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