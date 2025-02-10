Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте – о 1:1 с Удинезе: Мы заслуживали большего
Лоренцо Лукка сломал планы Конте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 24 тура чемпионата Италии "Наполи" сыграло вничью с "Удинезе", 1:1.
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился своими эмоциями относительно взятия одного балла:
"Жаль, что сыграли вничью. Думаю, сегодня мы заслуживали больше. Во втором тайме игра протекала медленно, но в первом мы создали много моментов, контролировали игру, но если не используешь шансы – будут проблемы".
Также менеджер "голубых" назвал причину, по которой "Наполи" не смог выиграть.
"Мы делали то, что обычно делаем – высоко прессинговали, но имеют таких игроков как Лоренцо Лукка, который доминирует на втором этаже и всегда опасен".
Несмотря на ничью, "Наполи" все равно занимает первое место в Серии А, у них в активе 55 очков.
Популярное сейчас
- Примера. Севилья – Барселона 1:4. Каталонцы диктуют условия на Рамон Санчес Писхуан
- Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля
- Экс-хавбек Вереса присоединился к одному из претендентов на выход в УПЛ
- Довбик снова не выйдет в старте Ромы. СМИ назвали причину
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола