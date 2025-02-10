Конте – о 1:1 с Удинезе: Мы заслуживали большего

Вчера в рамках 24 тура чемпионата Италии "Наполи" сыграло вничью с "Удинезе", 1:1.

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился своими эмоциями относительно взятия одного балла:

"Жаль, что сыграли вничью. Думаю, сегодня мы заслуживали больше. Во втором тайме игра протекала медленно, но в первом мы создали много моментов, контролировали игру, но если не используешь шансы – будут проблемы".

Также менеджер "голубых" назвал причину, по которой "Наполи" не смог выиграть.

"Мы делали то, что обычно делаем – высоко прессинговали, но имеют таких игроков как Лоренцо Лукка, который доминирует на втором этаже и всегда опасен".