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Конте – о 1:1 с Удинезе: Мы заслуживали большего

Италия

Лоренцо Лукка сломал планы Конте

Конте – о 1:1 с Удинезе: Мы заслуживали большего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 24 тура чемпионата Италии "Наполи" сыграло вничью с "Удинезе", 1:1.

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился своими эмоциями относительно взятия одного балла:

"Жаль, что сыграли вничью. Думаю, сегодня мы заслуживали больше. Во втором тайме игра протекала медленно, но в первом мы создали много моментов, контролировали игру, но если не используешь шансы – будут проблемы".

Также менеджер "голубых" назвал причину, по которой "Наполи" не смог выиграть.

"Мы делали то, что обычно делаем – высоко прессинговали, но имеют таких игроков как Лоренцо Лукка, который доминирует на втором этаже и всегда опасен".

Несмотря на ничью, "Наполи" все равно занимает первое место в Серии А, у них в активе 55 очков.

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Антонио Конте Наполи Удинезе
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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