Нападающий Ювентуса планирует уйти свободным агентом

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, агент Душана Влаховича планирует встретиться с "Ювентусом" в конце марта, чтобы обсудить продление контракта.

Сообщается, что идея игрока и его представителей заключается в том, чтобы доиграть действующий контракт, который заканчивается в 2026 году, до конца или попытаться получить зарплату, подобную нынешней. Однако он никогда не говорил об этом открыто «Ювентусу», и клуб хочет ясности.

Добавим, что в этом сезоне сербский форвард забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.