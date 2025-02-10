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Нападающий Ювентуса планирует уйти свободным агентом
Однако запланирована встреча с руководством клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, агент Душана Влаховича планирует встретиться с "Ювентусом" в конце марта, чтобы обсудить продление контракта.
Сообщается, что идея игрока и его представителей заключается в том, чтобы доиграть действующий контракт, который заканчивается в 2026 году, до конца или попытаться получить зарплату, подобную нынешней. Однако он никогда не говорил об этом открыто «Ювентусу», и клуб хочет ясности.
Добавим, что в этом сезоне сербский форвард забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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