Легенда Ювентуса о ситуации в команде Тьяго Мотты

Две подряд победы в чемпионате позволили "Ювентусу" подняться в таблице и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. Несмотря на критику в адрес Тьяго Мотты за игру и результаты, которые разочаровали многих болельщиков, ситуацию в клубе прокомментировал Джанлуиджи Буффон.

"Совместить хорошую игру и результаты - сложно, ведь при плотном графике игр времени на работу мало.

Еще одна проблема заключается в том, что когда ты представляешь такой клуб, как "Ювентус", давление и ожидания возрастают. Болельщики требуют побед как можно скорее, и это очень затрудняет спокойную работу.

"Я верю в него и в команду. Сейчас, когда все игроки в строю, состав выглядит конкурентоспособным. Но попасть в топ-4 или даже в топ-5 будет нелегко, однако это должно быть главной целью", - говорит Буффон.

Добавим, что после 24-х матчей "Ювентус" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 43 очка.