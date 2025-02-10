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Легенда Ювентуса о ситуации в команде Тьяго Мотты
Он верит в него
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Две подряд победы в чемпионате позволили "Ювентусу" подняться в таблице и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. Несмотря на критику в адрес Тьяго Мотты за игру и результаты, которые разочаровали многих болельщиков, ситуацию в клубе прокомментировал Джанлуиджи Буффон.
"Совместить хорошую игру и результаты - сложно, ведь при плотном графике игр времени на работу мало.
Еще одна проблема заключается в том, что когда ты представляешь такой клуб, как "Ювентус", давление и ожидания возрастают. Болельщики требуют побед как можно скорее, и это очень затрудняет спокойную работу.
"Я верю в него и в команду. Сейчас, когда все игроки в строю, состав выглядит конкурентоспособным. Но попасть в топ-4 или даже в топ-5 будет нелегко, однако это должно быть главной целью", - говорит Буффон.
Добавим, что после 24-х матчей "Ювентус" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 43 очка.
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