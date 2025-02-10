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Боснийский полузащитник загребского Динамо подписал контракт с Интером

Италия

Опорник Динамо обошелся Интеру в 14 миллионов евро

Боснийский полузащитник загребского Динамо подписал контракт с Интером

Fabrizio Romano

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Полузащитник загребского "Динамо" Петар Сучич будет защищать цвета миланского "Интера".

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 10 февраля 21-летний полузащитник прибыл в расположение "Интера", чтобы пройти медицинское обследование.

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Сумма трансфера составила 14 миллионов евро + 2,5 миллиона евро бонусами. Загребский клуб также получит процент суммы следующего трансфера своего игрока.

Сучич будет защищать цвета миланского "Интера" с июня 2025 года.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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