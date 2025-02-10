Боснийский полузащитник загребского Динамо подписал контракт с Интером

Полузащитник загребского "Динамо" Петар Сучич будет защищать цвета миланского "Интера".

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 10 февраля 21-летний полузащитник прибыл в расположение "Интера", чтобы пройти медицинское обследование.

Сумма трансфера составила 14 миллионов евро + 2,5 миллиона евро бонусами. Загребский клуб также получит процент суммы следующего трансфера своего игрока.

Сучич будет защищать цвета миланского "Интера" с июня 2025 года.