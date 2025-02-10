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Милан может предложить Челси игрока в качестве обмена на Жоау Феликса летом
Есть несколько вариантов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Зимой Жоау Феликс перешел в "Милан" в рамках арендного соглашения стоимостью 5 миллионов евро, включая бонусы, до 30 июня 2025 года. Из-за ограниченных временных рамок, в сделку не удалось включить опцию выкупа, но если Феликс хорошо себя проявит, переговоры по его полноценному трансферу станут неизбежными.
Как пишет Calciomercato, одним из вариантов может стать полноценный выкуп контракта Феликса за сумму, близкую к 41,6 миллиона евро, чтобы "Челси" могли покрыть амортизацию трансферной стоимости. Для этого может быть использован игрок, который станет частью сделки и компенсирует расходы - не исключено возвращение Фикайо Томори в Лондон или даже переход Рафаэла Леау.
Второй вариант - продление аренды еще на один сезон, но с обязательным выкупом, превышающим 31,2 миллиона евро, поскольку эта сумма является минимальной для "Челси", чтобы избежать финансовых потерь по состоянию на 30 июня 2026 года.
Добавим, что Феликс уже успел сыграть 2 матча за «Милан», где забил 1 гол.
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