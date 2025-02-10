  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан может предложить Челси игрока в качестве обмена на Жоау Феликса летом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан может предложить Челси игрока в качестве обмена на Жоау Феликса летом

Италия

Есть несколько вариантов

Милан может предложить Челси игрока в качестве обмена на Жоау Феликса летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зимой Жоау Феликс перешел в "Милан" в рамках арендного соглашения стоимостью 5 миллионов евро, включая бонусы, до 30 июня 2025 года. Из-за ограниченных временных рамок, в сделку не удалось включить опцию выкупа, но если Феликс хорошо себя проявит, переговоры по его полноценному трансферу станут неизбежными.

Как пишет Calciomercato, одним из вариантов может стать полноценный выкуп контракта Феликса за сумму, близкую к 41,6 миллиона евро, чтобы "Челси" могли покрыть амортизацию трансферной стоимости. Для этого может быть использован игрок, который станет частью сделки и компенсирует расходы - не исключено возвращение Фикайо Томори в Лондон или даже переход Рафаэла Леау.

Второй вариант - продление аренды еще на один сезон, но с обязательным выкупом, превышающим 31,2 миллиона евро, поскольку эта сумма является минимальной для "Челси", чтобы избежать финансовых потерь по состоянию на 30 июня 2026 года.

Добавим, что Феликс уже успел сыграть 2 матча за «Милан», где забил 1 гол.

Читайте такжеСпортивный директор Милана Джеффри Монкада о возможности покупки Жоау ФеликсаЧитайте такжеМареска рассказал, жалеет ли он об отправке нападающего клуба в арендуЧитайте такжеИнтер попытался в трансферное окно перехватить цель Милана
По теме
yellow-arrow
Официально: Монца вернула Несту на должность главного тренера
yellow-arrow
Боснийский полузащитник загребского Динамо подписал контракт с Интером
yellow-arrow
Два положительных матча Довбика, каждый по-своему. Наши за границей. Италия
Милан Жоау Феликс Челси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости