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Официально: Монца вернула Несту на должность главного тренера

Италия

Спустя полтора месяца после его же увольнения

Официально: Монца вернула Несту на должность главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Монца" на своем официальном сайте сообщила о возвращении Алессандро Несты на должность главного тренера команды спустя полтора месяца после того, как они уволили 48-летнего специалиста.

Отметим, что Неста подписал контракт с "бело-красными" до конца сезона. На данный момент "брианцоли" остаются на дне турнирной таблицы Серии А, набрав лишь 13 очков в первых 24 турах чемпионата Италии.

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Днем, прежде чем объявить о назначении нового главного тренера, "Монца" официально сообщила о досрочном прекращении сотрудничества с 38-летним Сальваторе Боккетти, который руководил командой в семи последних матчах.

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Источник:
AC Monza
Опубликовал: Андрей Журба
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