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Официально: Монца вернула Несту на должность главного тренера
Спустя полтора месяца после его же увольнения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монца" на своем официальном сайте сообщила о возвращении Алессандро Несты на должность главного тренера команды спустя полтора месяца после того, как они уволили 48-летнего специалиста.
Отметим, что Неста подписал контракт с "бело-красными" до конца сезона. На данный момент "брианцоли" остаются на дне турнирной таблицы Серии А, набрав лишь 13 очков в первых 24 турах чемпионата Италии.
AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa ???? https://t.co/CuFNXWHc4X— AC Monza (@ACMonza) February 10, 2025
In bocca al lupo Alessandro! pic.twitter.com/tu2f8TG6vh
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Днем, прежде чем объявить о назначении нового главного тренера, "Монца" официально сообщила о досрочном прекращении сотрудничества с 38-летним Сальваторе Боккетти, который руководил командой в семи последних матчах.
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