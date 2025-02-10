Буффон сравнил Тьяго Мотту и Антонио Конте

Джанлуиджи Буффон размышляет о стиле игры Мотты и сравнивает его с бывшим рулевым "Ювентуса".

"Юве" не является отдельным явлением - у него также может быть желание играть в зрелищный футбол, как и у других команд. В дебютный год Антонио Конте в команде я стал первым вратарем в Италии, который начал играть ногами, потому что он не позволял просто выбивать мяч.

Мы стали первой командой, выходившей из обороны низом, ведь тогда таких требований еще не было. Он предложил новый подход, который не соответствовал традициям, и я думаю, что тоже самое можно сделать с Моттой", - говорит Буффон.