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Ювентус готов бороться за подписание капитана Ливерпуля

Италия

Контракт футболиста с английским клубом истекает в конце сезона

Ювентус готов бороться за подписание капитана Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" готов побороться с другими европейскими клубами за подписание капитана "Ливерпуля".

Известный журналист Экрем Конур заявил, что бьянконери попытаются летом договориться о подписании 33-летнего лидера мерсисайдцев Вирджила ван Дейка на правах свободного агента, если переговоры между нынешним клубом и сверхопытным защитником сборной Нидерландов о продлении его контракта провалятся.

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Напомним, что Вирджил ван Дейк проводит свой восьмой год в "Ливерпуле". Вместе с командой он выиграл трофей Лиги чемпионов в сезоне 2018/19, а также становился победителем АПЛ в сезоне 2019/20.

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В текущем сезоне ван Дейк отметился тремя голами и одним ассистом в 33 матчах на клубном уровне.

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Ювентус (Турин) Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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