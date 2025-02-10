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Ювентус готов бороться за подписание капитана Ливерпуля
Контракт футболиста с английским клубом истекает в конце сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" готов побороться с другими европейскими клубами за подписание капитана "Ливерпуля".
Известный журналист Экрем Конур заявил, что бьянконери попытаются летом договориться о подписании 33-летнего лидера мерсисайдцев Вирджила ван Дейка на правах свободного агента, если переговоры между нынешним клубом и сверхопытным защитником сборной Нидерландов о продлении его контракта провалятся.
Напомним, что Вирджил ван Дейк проводит свой восьмой год в "Ливерпуле". Вместе с командой он выиграл трофей Лиги чемпионов в сезоне 2018/19, а также становился победителем АПЛ в сезоне 2019/20.
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В текущем сезоне ван Дейк отметился тремя голами и одним ассистом в 33 матчах на клубном уровне.
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