Феликс рассказал, хочет ли остаться в Милане на постоянной основе

Португальский форвард Жоау Феликс, который ныне выступает за "Милан" на правах аренды из "Челси", хотел бы остаться в итальянском клубе на постоянной основе.

"Я присоединился к "Милану" на правах аренды, но если есть шанс остаться здесь после этого сезона... я был бы счастлив.

Это топовый европейский клуб, я уже влюблен во все, что здесь происходит. Кака был моим кумиром. "Интер" также интересовался, но для меня это было невозможно... поскольку я хотел в "Милан", - сказал футболист.