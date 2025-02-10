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Феликс рассказал, хочет ли остаться в Милане на постоянной основе
Это топовый европейский клуб, я уже влюблен во все, что здесь происходит (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский форвард Жоау Феликс, который ныне выступает за "Милан" на правах аренды из "Челси", хотел бы остаться в итальянском клубе на постоянной основе.
"Я присоединился к "Милану" на правах аренды, но если есть шанс остаться здесь после этого сезона... я был бы счастлив.
Это топовый европейский клуб, я уже влюблен во все, что здесь происходит. Кака был моим кумиром. "Интер" также интересовался, но для меня это было невозможно... поскольку я хотел в "Милан", - сказал футболист.
Напомним, что Феликс перешел в "Милан" на правах аренды до конца текущего сезона.
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