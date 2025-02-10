Лацио может продлить сотрудничество со своим опытным вингером

Правый вингер Педро, выступающий за римский "Лацио", может продолжить свою карьеру в этом клубе.

По информации Николо Скиры, руководство "орлов" планирует предложить 37-летнему игроку новый контракт.

По данным источника, соглашение может быть рассчитано до конца сезона 2025/26. Это означает, что Педро еще на год останется в Риме.

Вингер в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.