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Лацио может продлить сотрудничество со своим опытным вингером

Италия

Педро, вероятно, останется в команде до июня 2026 года

Лацио может продлить сотрудничество со своим опытным вингером

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Правый вингер Педро, выступающий за римский "Лацио", может продолжить свою карьеру в этом клубе.

По информации Николо Скиры, руководство "орлов" планирует предложить 37-летнему игроку новый контракт.

По данным источника, соглашение может быть рассчитано до конца сезона 2025/26. Это означает, что Педро еще на год останется в Риме.

Вингер в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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