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Лацио может продлить сотрудничество со своим опытным вингером
Педро, вероятно, останется в команде до июня 2026 года
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Правый вингер Педро, выступающий за римский "Лацио", может продолжить свою карьеру в этом клубе.
По информации Николо Скиры, руководство "орлов" планирует предложить 37-летнему игроку новый контракт.
По данным источника, соглашение может быть рассчитано до конца сезона 2025/26. Это означает, что Педро еще на год останется в Риме.
Вингер в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
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