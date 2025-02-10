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Серия А. Интер - Фиорентина 2:1. Неуверенный, но реванш
Провал в четверг оставлен позади
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 24-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Понграчич 28 (автогол), Арнаутович 52 - Мандрагора 44 (пен.)
"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Залевски 65), Дармиан, Чалханоглу (Зелински 46), Барелла, Мхитарян (Фраттези 65), Аугусто, М. Тюрам (Арнаутович 28, Тареми 77), Лаутаро Мартинес
"Фиорентина": Де Хеа, Морено (Фаджоли 66), Понграчич, Раньери, Гозенс, Додо, Мандрагора (Гудмундссон 80), Ричардсон (Катальди 62), Паризи (Фолоруншо 62), Бельтран (Дзаньоло 67), Кен
Предупреждения: Мхитарян 36, Чалханоглу 45+1, Залевски 70, Барелла 79 - Ричардсон 39, Кен 66
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
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