  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Интер - Фиорентина 2:1. Неуверенный, но реванш
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Интер - Фиорентина 2:1. Неуверенный, но реванш

Италия

Провал в четверг оставлен позади

Серия А. Интер - Фиорентина 2:1. Неуверенный, но реванш

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Понграчич 28 (автогол), Арнаутович 52 - Мандрагора 44 (пен.)

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Залевски 65), Дармиан, Чалханоглу (Зелински 46), Барелла, Мхитарян (Фраттези 65), Аугусто, М. Тюрам (Арнаутович 28, Тареми 77), Лаутаро Мартинес

"Фиорентина": Де Хеа, Морено (Фаджоли 66), Понграчич, Раньери, Гозенс, Додо, Мандрагора (Гудмундссон 80), Ричардсон (Катальди 62), Паризи (Фолоруншо 62), Бельтран (Дзаньоло 67), Кен

Предупреждения: Мхитарян 36, Чалханоглу 45+1, Залевски 70, Барелла 79 - Ричардсон 39, Кен 66

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

По теме
yellow-arrow
Лацио может продлить сотрудничество со своим опытным вингером
yellow-arrow
Тренер Ювентуса - об игре ЛЧ против ПСВ: Мы знаем, что нужно делать для победы
yellow-arrow
Интер - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.02.2025
Серия А Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости