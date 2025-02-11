Подопечные Индзаги взяли реванш. Интер - Фиорентина — 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 24-го тура Серии А между собой встретились миланский "Интер" и "Фиорентина", которые лишь несколько дней назад доигрывали перенесенный матч 14-го тура. Команда Симоне Индзаги взяла реванш и одержала важную победу дома.

Первый тайм хозяева начали решительно, выйдя вперед на 28-й минуте. Впрочем, под занавес первого тайма "фиалки" сравняли счет. "Нерадзурри" дожали соперника в начале второго тайма, заработав сверхважные три очка.

На данный момент "Интер" занимает второе место в чемпионате Италии с 54 очками после 24-х сыгранных туров, отставая лишь на одно очко от "Наполи", который возглавляет турнирную таблицу Серии А. Гонка за титул в самом разгаре.

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Серия А. 24-й тур

10 февраля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" — 2:1

Главный судья: Федерико ла Пенна (Италия)

Голы: Понграчич (28, аг); Арнаутович (52) — Мандрагора (44)

Видеообзор матча: