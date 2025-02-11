Индзаги отреагировал на победу своей команды над Фиорентиной в Серии А

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над "Фиорентиной" (2:1).

"Это очень важная победа для нашей команды и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Я очень доволен результатом. Ребята вышли на поле в правильном настроении, показав свой характер. Они действовали решительно и агрессивно. Марко Арнаутович провел великолепный матч. Он очень важен для нас, поэтому я рад, что он забил свой гол, ведь он этого заслуживает".

"Как и в прошлом матче, "Фиорентина" хорошо защищалась. Однако сегодня мы были более внимательными. В целом мы сыграли очень хорошо сегодня. Команда оставалась спокойной, несмотря на поражение в прошлом туре. Теперь мы должны готовиться к следующему матчу с "Ювентусом", чтобы одержать необходимый результат", — добавил Индзаги.

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Напомним, что "Интер" с 54 очками после 24-х сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая лишь на одно очко от "Наполи", который является лидером чемпионата Италии.