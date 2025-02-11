Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индзаги отреагировал на победу своей команды над Фиорентиной в Серии А
Известно, что сказал наставник миланского клуба после матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над "Фиорентиной" (2:1).
"Это очень важная победа для нашей команды и болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Я очень доволен результатом. Ребята вышли на поле в правильном настроении, показав свой характер. Они действовали решительно и агрессивно. Марко Арнаутович провел великолепный матч. Он очень важен для нас, поэтому я рад, что он забил свой гол, ведь он этого заслуживает".
"Как и в прошлом матче, "Фиорентина" хорошо защищалась. Однако сегодня мы были более внимательными. В целом мы сыграли очень хорошо сегодня. Команда оставалась спокойной, несмотря на поражение в прошлом туре. Теперь мы должны готовиться к следующему матчу с "Ювентусом", чтобы одержать необходимый результат", — добавил Индзаги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Интер" с 54 очками после 24-х сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая лишь на одно очко от "Наполи", который является лидером чемпионата Италии.
Популярное сейчас
- Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
- Молодой кипер Динамо: Овации от ветеранов команды? Они шутили, они хорошо ко мне относятся
- "Я сейчас нахожусь в Украине", - известный защитник ответил на обвинения в якобы бегстве из страны
- Неосуществленные трансферы Исака, Дьекереша, Уильямса и других. Кто сменит клуб летом?
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены