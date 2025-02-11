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Ювентус рассматривает возможность трансфера своего оппонента в Лиге чемпионов

Италия

Отличный шанс показать себя

Ювентус рассматривает возможность трансфера своего оппонента в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 11 февраля, в 22:00 по киевскому времени "Ювентус" сыграет против "ПСВ" в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, "Ювентус" внимательно следит за 21-летним вингером "ПСВ" Йоханом Бакайоко. Игрока высоко ценят за его скорость и дриблинг.

Выступая на правом фланге, он впечатлил руководство туринцев во время очного матча в сентябре.

Его контракт с нидерландским клубом действует до 2026 года, однако переговоры о продлении пока не продвинулись. Это открывает для "Ювентуса" возможность для трансфера Бакайоко уже этим летом.

Добавим, что в этом сезоне Йохан забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 30 матчах за "ПСВ" во всех турнирах.

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Лига чемпионов Ювентус Йохан Бакайоко
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Источник:
Tutto Juve
Опубликовал: Алексей Полищук
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