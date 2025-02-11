Ювентус рассматривает возможность трансфера своего оппонента в Лиге чемпионов

Сегодня, 11 февраля, в 22:00 по киевскому времени "Ювентус" сыграет против "ПСВ" в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, "Ювентус" внимательно следит за 21-летним вингером "ПСВ" Йоханом Бакайоко. Игрока высоко ценят за его скорость и дриблинг.

Выступая на правом фланге, он впечатлил руководство туринцев во время очного матча в сентябре.

Его контракт с нидерландским клубом действует до 2026 года, однако переговоры о продлении пока не продвинулись. Это открывает для "Ювентуса" возможность для трансфера Бакайоко уже этим летом.

Добавим, что в этом сезоне Йохан забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 30 матчах за "ПСВ" во всех турнирах.