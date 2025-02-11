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Президент Интера опроверг слова Жоау Феликса об интересе нерадзурри
Правда немного отличается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время презентационной пресс-конференции в "Милане" Жоау Феликс рассказал об интересе "Интера" к нему.
"Мой агент говорил, что "Интер" был заинтересован. Но я уже начал переговоры с "Миланом" и четко решил, что хочу именно сюда. Поэтому ответил, что это невозможно – мое решение было принято", – сказал Феликс.
Однако президент "Интера" Джузеппе Маротта прокомментировал слова португальца.
"Мы не начинали никаких переговоров, лишь рассматривали некоторые кандидатуры игроков, которые могли сменить клуб. Но решили остаться с нашим нынешним составом и абсолютно не углубляли интерес с нашей стороны – при всем уважении к игроку", – заявил Маротта.
Напомним, что после 24-го тура "Интер" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 54 очками, отставая от первого "Наполи" на 1 пункт.
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